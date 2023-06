MRiRW: do 10 lipca przedłużony termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis wydłużony został do 10 lipca - przypomniał we wtorek resort rolnictwa.

Resort wskazał, że minister rolnictwa w poniedziałek podpisał rozporządzenie ws. terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z nim termin składania wniosków został wydłużony do 10 lipca br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl