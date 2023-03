MRiRW: eksport ukraińskiego zboża wśród tematów spotkania premiera i ministra rolnictwa z "Solidarnością"

Kwestie związane z eksportem ukraińskiego zboża, czy sytuacja w sektorze trzody chlewnej - były jednymi z tematów rozmów premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z przedstawicielami NSZZ RI "Solidarność".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek w Warszawie doszło do spotkania premiera oraz szefa resortu rolnictwa z przedstawicielami NSZZ RI "Solidarność"

Ministerstwo w środowym komunikacie wyjaśniło, że rozmowy koncentrowały się wokół spraw dotyczących eksportu ukraińskiego zboża, sektora trzody chlewnej, dzierżaw ziemi i systemu oddłużeniowego.

"Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z tematów, które poruszyłem w Kijowie" - podkreślił cytowany w komunikacie premier Morawiecki. Dodał, że ważne jest to, by "eksport z Ukrainy oznaczał eksport tranzytowy i to chcemy wzmocnić".

Minister Kowalczyk zauważył podczas spotkania, że sytuacja zewnętrzna nie jest sprzyjająca z powodu spadających cen zbóż na rynkach światowych. Zapewnił, że aktywnie zabiega o pomoc ze strony Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że polscy rolnicy oraz rolnicy z państw przygranicznych, ponoszą największe obciążania wynikające z decyzji KE o bezcłowym imporcie z Ukrainy.

Szef MRiRW podkreślił, że na granicy z Ukrainą prowadzone są bardzo ścisłe kontrole jakości sprowadzanego zboża. Poinformował ponadto, że w piątek będzie rozmawiał w Warszawie z ministrem rolnictwa Ukrainy o usprawnieniu transportu zboża przez terytorium Polski.

Według przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" jednym z rozwiązań, które usprawni sytuację na rynku zbóż, będzie uruchomienie agroterminalu w Świnoujściu.

Kowalczyk odnosząc się do rynku trzody chlewnej zaznaczył, że m.in. dopłaty do loch pozwoliły na wyhamowanie tempa likwidacji gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą świń. Zdaniem ministra, sytuacja w sektorze poprawia się z powodu wzrostu cen na wieprzowinę.

Minister poinformował, że rząd przygotowuje rozporządzenie, które pozwoli rolnikom hodować trzodę chlewną na własne potrzeby w uproszczonym trybie bioasekuracji.

Związkowcy podnosili również kwestię kończących się w tym roku wielu dzierżaw ziemi. "Stanowisko jest jasne - nie ma przedłużania dzierżaw do tych dzierżawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku wyłączenia 30 proc. gruntów i oddania ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - powiedział Kowalczyk.

Resort przekazał, że działacze NSZZ RI "Solidarność" zwracali uwagę na złe funkcjonowanie przepisów dotyczących oddłużenia gospodarstw rolnych. Minister z kolei zaproponował utworzenie roboczego zespołu, który dokładnie przeanalizuje konkretne przypadki, co pozwoli na wypracowanie dobrego mechanizmu oddłużeniowego - przekazano.

MRiRW dodało, że w trakcie bezpośrednich rozmów z premierem i wicepremierem, rolnicy wyrażali obawy co do wniosków o płatności, w związku z nowymi mechanizmami, które wchodzą w życie razem z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. "Mamy przeszkolonych ponad 3 tysiące doradców, którzy w przyszłym tygodniu zaczną prowadzić szkolenia dla rolników" - zapewnił szef resortu rolnictwa.

Ministerstwo zapowiedziało, że rozmowy z przedstawicielami NSZZ RI "Solidarność" będą kontynuowane.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl