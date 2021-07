MRiRW: eksport żywności I-V br wyniósł 14,5 mld euro

W pięciu pierwszych miesiącach tego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła - w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego - o blisko 4 proc. i osiągnęła 14,5 mld euro - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa.

"Nasze produkty rolno-spożywcze znalazły odbiorców w 190 krajach na wszystkich kontynentach, co świadczy o dywersyfikacji kontaktów handlowych nawiązywanych przez krajowych przedsiębiorców. Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym" - podkreślił resort.

Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro.

Ponad 70 procent wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedaliśmy towary o wartości ponad 10 mld euro, co oznaczało wzrost o 5,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec, Francji, Niderlandów, Włoch i Czech.

Do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 4,2 mld euro, najwięcej do Wielkiej Brytanii, na Ukrainę, do Arabii Saudyjskiej, Rosji i USA.

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe), ziarno zbóż i jego przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne, wyroby cukiernicze oraz ryby i przetwory rybne.

Import towarów rolno-spożywczych był o ponad 2 proc. wyższy niż przed rokiem, osiągnął wartość 9,7 mld euro.

Od stycznia do maja br. w porównaniu do roku ubiegłego polski eksport towarów rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 7,6 proc. wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 4,7 mld euro.

