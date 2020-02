MRiRW: faktury za paliwo rolnicze trzeba złożyć do 2 marca

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część podatku akcyzowego od zakupu oleju napędowego, do 3 marca muszą złożyć do wójta odpowiedni wniosek wraz z fakturami za zakup paliwa zużytego do produkcji rolnej - przypomniana resort rolnictwa.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi 100,00 zł. Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić: 100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz 30 złotych do 1 DJP bydła (duża jednostka przeliczeniowa) zarówno dla krów mlecznych, jak i bydła mięsnego.

Do wniosku muszą być załączone faktury, a w przypadku ubiegania się przez rolnika o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, trzeba dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu.

O zwrot podatku można ubiegać się w dwóch terminach: od 3 lutego do 2 marca i od 3 sierpnia do 31 sierpnia.

Do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Drugi termin przyjmowania wniosków - 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. dotyczy zakupu oleju w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Pieniądze będą wypłacane, w ramach limitu, w terminach: 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie i 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zgodnie z projektem budżetu na ten rok, rząd zarezerwował 1 mld 180 mln zł na zwrot akcyzy na paliwo rolnicze.