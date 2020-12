MRiRW: KE uruchomiła portal Access2Markets informujący o cłach w handlu międzynarodowym

Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy Access2Markets informujący m.in. o opłatach i cłach w handlu zagranicznym. Mają one pomóc małym i średnim firmom w działalności poza granicami UE.

Jak poinformował w komunikacie resort rolnictwa, Access2Markets to punkt dostępu do unijnych informacji handlowych. Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu, oferuje kompleksowe informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług w handlu z krajami spoza UE.

Nowy portal jest odpowiedzią na prośby zainteresowanych stron o lepsze wyjaśnienie umów handlowych i pomoc firmom w ustaleniu, czy ich produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych. Będzie służył zarówno firmom, które już prowadzą handel międzynarodowy, jak i tym, które dopiero zaczynają odkrywać możliwości na rynkach zagranicznych.

Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie. Przy pomocy My Trade Assistant przedsiębiorca może sprawdzić informacje dla każdego produktu.

Nowa platforma jest dostępna we wszystkich językach UE: trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content.