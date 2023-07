MRiRW: komisarz UE ds. handlu deklaruje otwartość KE na dialog ws. produktów rolnych z Ukrainy

Komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis oświadczył, że KE jest otwarta na dialog ws. produktów rolnych z Ukrainy i prace na rzecz usprawnienia ich tranzytu - podał w poniedziałek resort rolnictwa po rozmowach ministra Roberta Telusa z Dombrovskisem. Rozmawiano też o sytuacji na rynku owoców miękkich.

Resort przekazał w poniedziałkowym komunikacie, że minister Telus i unijny komisarz rozmawiali o obecnych oraz przyszłych działaniach KE i państw członkowskich, mających na celu ochronę przed nadmiernym importem wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w formule on-line.

Według informacji MRiRW, Telus mówił o konieczności wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską agresją, jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę usprawnienia tranzytu produktów z Ukrainy przez terytorium przyfrontowych państw członkowskich UE do pozostałych krajów Wspólnoty i krajów trzecich. Minister zaznaczył, że "korytarze solidarnościowe" nie mogą polegać tylko na ułatwieniu przekroczenia przez towary granicy z UE. Zaapelował o wsparcie Komisji Europejskiej w rozbudowie koniecznej infrastruktury służącej przewiezieniu tych towarów do innych krajów UE oraz poza UE - podało ministerstwo.

"Dzisiaj Unia Europejska stoi przed bardzo ważnym momentem. Zwiększony napływ produktów ukraińskich jeszcze długo pozostanie elementem sytuacji rynkowej. Konieczne są odpowiednie narzędzia prawne i infrastrukturalne, aby skutecznie sobie z nim radzić. Jeśli ich zabraknie, to będziemy mieć problem non stop" - podkreślił Telus cytowany przez resort.

Szef MRiRW poinformował komisarza o wspólnym stanowisku ministrów rolnictwa nieformalnej koalicji krajów przyfrontowych w sprawie konieczności przedłużenia po 15 września zakazu importu ukraińskiej kukurydzy, pszenicy, rzepaku i słonecznika.

"Zależy nam również na tym, aby zakres towarowy środków zapobiegawczych miał charakter elastyczny i mógł podlegać modyfikacjom w porozumieniu z Komisją Europejską. W krajach przyfrontowych problemy powodowane przez import z Ukrainy nie są takie same i mogą występować w różnych sektorach" - dodał Telus.

Poinformował też Dombrovskisa o trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich w Polsce. Minister zaapelował do komisarza o pozytywne rozpatrzenie polskiego wniosku o objęcie mrożonych malin i truskawek zakazem wwozu.

Jak podało ministerstwo, Dombrovskis powiedział, że "Komisja jest otwarta na dalszy dialog i prace na rzecz usprawnienia tranzytu i +korytarzy solidarnościowych+". Komisarz zaproponował również pogłębioną dyskusję na poziomie ekspertów o sytuacji w sektorze owoców miękkich i ewentualnych innych sektorach oraz na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań - dodał resort.

Ministrowie rolnictwa Rumunii, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Polski zawiązali nieformalną koalicję krajów przyfrontowych. We wspólnym stanowisku postulują przedłużenie zakazu wwozu czterech produktów rolnych z Ukrainy (kukurydzy, pszenicy, rzepaku i słonecznika) przynajmniej do końca roku. Chcą też, by możliwe było rozszerzenie listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy.

