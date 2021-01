MRiRW: kukurydza – nowym produktem na Giełdowym Rynku Rolnym

Po pszenicy i życie, do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, wprowadzono kukurydzę - poinformował w piątek resort rolnictwa. Trwają prace, by do obrotu dopuścić także rzepak i koncentrat soku jabłkowego.

Jak przypomniano, obrót kukurydzą, podobnie jak pszenicą i żytem jest prowadzony w formule rynku kasowego (SPOT) w dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

"System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po takim samym jednolitym kursie" - wyjaśniono.

Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

"Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu, takich jak rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości" - poinformował resort rolnictwa.

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.

31 sierpnia ub.r. zakończył się pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie KOWR we współpracy z resortem rolnictwa.