MRiRW: nadal będziemy mogli eksportować mleko do Japonii

Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek japoński - podał we wtorek resort rolnictwa. Oznacza to, że polscy producenci będą mogli nadal wysyłać takie produkty do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Resort rolnictwa poinformował, że w poniedziałek 18 maja Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację o zaakceptowaniu przez stronę japońską nowego wzoru świadectwa weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych, pozyskanych od krów, owiec i kóz, eksportowanych do Japonii z Polski.

Świadectwo to jest stosowane przy wysyłkach mleka i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia oraz na cele paszowe i techniczne.

Ministerstwo dodało, że procedura renegocjacji nowego świadectwa zdrowia rozpoczęła się w 2019 roku.

"Pozytywne zakończenie rozmów oznacza dla strony polskiej utrzymanie możliwości eksportu w drugiej połowie 2020 r. i w latach kolejnych" - podkreślono.