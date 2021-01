MRiRW: nowe stawki dopłat do materiału siewnego

Ok. 68 zł do hektara wynosie stawka dopłaty do materiału siewnego zbóż i mieszanek zbożowych za 2020 r. - poinformował w środę w komunikacie resort rolnictwa

"Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - czytamy w komunikacie .

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym za rok 2020 wynosi: 67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych; 339,90 zł - w przypadku ziemniaków.

Decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów na ten temat. W następstwie przyznania dopłaty w formie decyzji administracyjnej, środki finansowe będą przekazywane na rachunki bankowe rolników.

Ministerstwo przypomina, że dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. W 2020 r. złożono 63 053 wnioski o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane w okresie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 r. Na realizację mechanizmu dopłat w 2020 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł.