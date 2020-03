MRiRW: od czwartku wspracie dla producentów świń i spółek wodnych

19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie dla małych producentów świń chcących zrealizować inwestycje chroniące trzodę przed ASF oraz dla spółek wodnych na inwestycje chroniące przed podtopieniem - poinformował w środę resort rolnictwa.

Chodzi o nabór wniosków na działanie "Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach PROW 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do dwóch grup osób.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

Wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

"Jest to kontynuacja dotychczasowej pomocy" - powiedział PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zaznaczył, że co prawda pod koniec ubiegłego roku był nabór na to działanie, "ale okazuje się, że część rolników jeszcze nie zabezpieczyła swoich gospodarstw". Nabór jest do nich adresowany, jeżeli potrzebują środki np. na siatki w oknach chlewni czy niecki dezynfekcyjne to mogą skorzystać z dofinansowania" - wyjaśnił szef resortu.

Drugą grupą beneficjentów są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 kwietnia 2020 r.

Minister zaznaczył, że dofinansowanie do spółek wodnych ze środków PROW nie rozwiązuje problemu, "bo rolnicy, którzy korzystają ze spółek wodnych nie bardzo chcą płacić składki i to wymaga rozwiązań prawnych".

"Tam, gdzie możemy dofinansowujemy spółki wodne, żeby mogły zakupić sprzęt i urządzenia niezbędne do działalności, by zapobiegać podtopieniom czy powodziom i tam, gdzie jest to możliwe wykonać działania, które mogą zatrzymać wodę" - wyjaśnił Ardanowski.

Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń m.in. do melioracji i ochrony wód. Finansowane są one ze składek jej członków m.in. rolników.

W ramach wcześniejszych naborów na to działanie zaakceptowano 102 wnioski na kwotę 33,43 mln zł związane z zaopatrzeniem w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Planowana powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółek wodnych wynosi ponad 699 tys. ha. Beneficjenci operacji związanych z urządzeniami melioracji wodnych planują zakup łącznie 364 sprzętów, w tym m.in. 84 koparek, 42 ciągników, 55 kosiarek i 45 kos spalinowych.