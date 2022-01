MRiRW: "Okienko dla rolnika" już działa

Na portalu Gov.pl działa już podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników w ramach tzw. "Okienka dla rolnika". Na razie dostępne są e-usługi umożliwiające złożenie wniosku o oszacowanie szkód suszowych, przyznanie dopłat obszarowych i PROW oraz skorzystanie z IRZplus - poinformował resort.

Jak zaznaczono w komunikacie ministerstwa, dedykowana rolnikom podstrona "Dla Rolnika" na portalu Gov.pl zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących 12 kart usług i trzy e-usługi.

"Okienko dla rolnika" w początkowym okresie swojego funkcjonowania oferuje trzy e-usługi: 1. złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych, 2. złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW, 3. skorzystaj z portalu IRZplus (rejestracji zwierząt). Oznacza to, że te sprawy można załatwić przez internet.

Dodatkowo w zakładce "Dla Rolnika" udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, jeśli są wymagane.

Informacje te dotyczą złożenia wniosku do KRUS: o emeryturę rolniczą, rentę rodzinną, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy; zgłoszenia: pomocnika do ubezpieczenia w KRUS, do ubezpieczenia społecznego rolników, do ubezpieczenia zdrowotnego; złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego; uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych; zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego; uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym; skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

"Udostępniona zakładka +Dla Rolnika+ jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi" - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

