MRiRW: pięciu ministrów rolnictwa proponuje KE szereg pomysłów ws. ukraińskiego zboża

Mechanizm wsparcia aktywowany w przypadku wzrostu ponad założony poziom importu danego produktu z Ukrainy, czy wspólny zakup zboża z Ukrainy przez UE celem przekazania go do innych krajów - przewiduje propozycja pięciu ministrów rolnictwa dla KE, o której poinformował resort rolnictwa.

Ministerstwo poinformowało, że w piątek szefowie resortów rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier przekazali do Komisji Europejskiej wspólny list ws. koniecznych działań, jakie należy podjąć, by przeciwdziałać zakłóceniom rynkowym w krajach Wspólnoty, które ponoszą ciężar skutków zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. List został skierowany do komisarza ds. handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

"Ministrowie Rolnictwa ponownie zwracają uwagę na narastający import produktów rolnych z Ukrainy, powodujący poważne zakłócenia na rynkach i szkody dla unijnych producentów rolnych, zwłaszcza w krajach członkowskich graniczących lub położonych w pobliżu granicy z Ukrainą. Podkreślają, że nie zgadzają się na sytuację, w której cały ciężar zagospodarowania zwiększonego importu spoczywa tylko na kilku krajach członkowskich UE" - wskazano w komunikacie.

Według sygnatariuszy listu, przedstawiona przez KE propozycja nadzwyczajnego środka ochronnego, polegającego na dopuszczeniu importu wyłącznie w celu tranzytu do pozostałych państw UE i reszty świata, nie powinna ograniczać się do pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Według pięciu unijnych ministrów ten zakres powinien być rozszerzony o dodatkowe produkty. "Ponadto obowiązywanie tych środków powinno być zagwarantowane również po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia w sprawie autonomicznych środków handlowych (ATM). Wycofanie tych środków może być rozważane dopiero po przywróceniu stabilności rynkowej w krajach graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą" - uważają sygnatariusze listu.

Ministrowie apelują też do Komisji o jak najszybsze zakończenie prac nad drugim pakietem wsparcia z rezerwy rolnej dla krajów członkowskich graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą i jego wdrożenie bez zbędnej zwłoki.

Sygnatariusze listu zaproponowali też inne działania, które miałyby m.in. zapobiec podobnym trudnościom w przyszłości.

Ministrowie proponują m.in. wprowadzenie mechanizmu wsparcia, aktywowanego automatycznie w przypadku wzrostu ponad założony poziom importu danego produktu z Ukrainy. Chcą oni również opracowania wspólnego unijnego rozwiązania, które zapewniłoby zakup ukraińskiego zboża - i w razie potrzeby również innych produktów rolnych - celem przekazania krajom rozwijającym się zagrożonym pod względem bezpieczeństwa żywnościowego.

Resort dodał, że Sygnatariusze listu zwracają się do KE o przygotowanie propozycji instrumentu, który będzie zachęcał do wywozu towarów ukraińskich już obecnych w graniczących lub znajdujących się w pobliżu granicy państwach członkowskich. Chodzi również o zastosowanie mechanizmu egzekwowania dostarczania towarów do deklarowanych w zgłoszeniach tranzytowych miejsc przeznaczenia.

