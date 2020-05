MRiRW: pierwsza transakcja sprzedaży pszenicy w ramach fixingu

Na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii w środę doszło do pierwszej transakcji w ramach fixingu. Sprzedano 500 ton pszenicy klasy B po cenie 831 zł za tonę - poinformował resort rolnictwa.

"Realizujemy to, o czym mówiono w Polsce od kilkunastu lat, ale nikt nie był w stanie tego przeprowadzić. To dopiero początek, ale to już druga transakcja giełdowa" - skomentował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. "Modernizujemy krajowy sektor rolny" - dodał minister.

Jego zdaniem transakcje giełdowe stwarzają możliwości uzyskania "odpowiedniej ceny - takiej, jaka jest na rynku, a jak wskazuje dzisiejsza transakcja, nawet wyższej".

Minister uważa, że transakcje giełdowe wpłyną na wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym, a w konsekwencji na podniesienie ich dochodów, a także na eliminowanie nieuczciwych pośredników. Przekonywał, że dadzą rolnikom pewność i gwarancję zapłaty i uniemożliwią wykorzystywanie niewiedzy co do ceny rynkowej. "Obrót płodami rolnymi na giełdzie to krok w takim właśnie kierunku" - stwierdził szef resortu rolnictwa.

Pierwsza transakcja giełdowa, w formie aukcji, miała miejsce 14 maja br. Jak poinformowała wówczas Giełda Papierów Wartościowych, zawarto 10 transakcji i sprzedano 250 ton pszenicy po średniej cenie transakcyjnej 830,40 zł/t.

Giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych został uruchomiony w ramach projektu realizowanego przez GPW wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR); zgodnie z harmonogramem, do końca sierpnia br. trwa pilotaż, podczas którego organizatorzy rynku pozyskują kolejnych jego uczestników - magazyny autoryzowane oraz domy maklerskie.

Obrót pszenicą na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) jest prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot), a autoryzowane magazyny mogą również przeprowadzać aukcje na zasadach określonych w Regulaminie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A.