MRiRW: podpiwek kujawski 43. produktem z unijnym oznaczeniem ChOG

Podpiwek kujawski jest 43. polskim produktem wpisanym do rejestru Komisji Europejskiej, tworzonego w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych - poinformowało w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty te mają Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG).

Ministerstwo podało, że w tej sprawie 12 maja 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę "Podpiwek kujawski" (ChOG).

"Chronione Oznaczenie Geograficzne podkreśla związek produktu z konkretnym obszarem geograficznym, któremu zawdzięcza on szczególną jakość lub renomę" - czytamy w komunikacie.

Podpiwek kujawski to gazowany, fermentowany, bezalkoholowy napój zbożowy o ciemnobrązowej barwie, wprowadzany do obrotu w dwóch formach: gotowego napoju gazowanego oraz mieszanki suszu, służącej do przygotowywania napoju w warunkach domowych.

Resort rolnictwa przypomniał, że historia wytwarzania podpiwka kujawskiego sięga 1816 r., kiedy bracia Bohmowie założyli fabrykę na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego. To właśnie w tej fabryce stworzono mieszankę jęczmienia i cykorii z dodatkiem chmielu (mieszanka suszu) wraz z recepturą, na podstawie której konsumenci sporządzali orzeźwiający napój w domach. Wpisał się on na stałe w historię tego regionu.

"Z uwagi na dużą dostępność surowców służących do wytwarzania podpiwka kujawskiego oraz umiejętności lokalnych producentów ukształtowała się na tym obszarze unikalna metoda wytwarzania podpiwka. O renomie, jaką obecnie cieszy się podpiwek kujawski wśród konsumentów, świadczy jego obecność na targach krajowych i lokalnych imprezach, promujących wyroby tradycyjne i regionalne, a także nagrody i wyróżnienia zdobyte w krajowych konkursach" - czytamy.