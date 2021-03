MRiRW: Polska nie będzie popierała propozycji utrudniających wdrożenie WPR

Polska nie będzie popierać propozycji PE, które utrudnią przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych - powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas posiedzenia unijnej rady ministrów ds. rolnictwa.

Puda uczestniczył w tym tygodniu w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH w Brukseli. Rozmawiano o reformie WPR po 2020 r., a także o przygotowaniu Krajowych Planów Strategicznych dla WPR - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.

"W trwających negocjacjach z Parlamentem Europejskim nie będziemy popierać tych propozycji, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych" - mówił Puda.

Francja przygotowała na posiedzenie Rady dokument popierany przez wiele krajów, w tym Polskę, w którym zwróciła uwagę na konieczność uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

"Doceniamy zalecenia Komisji dotyczące przygotowania Krajowych Planów Strategicznych. Traktujemy je kierunkowo, a nie jako zobowiązanie. Zalecenia będą pomocne przy określaniu kierunku zmian, które będą wspierać interwencje planów strategicznych. Nie mogą one natomiast przesądzać o celach - cele określą same państwa, uwzględniając własne uwarunkowania, możliwości i potrzeby" - powiedział minister Puda.

Jeżeli chodzi o propozycje kompromisowe dotyczące WPR, zaproponowane przez prezydencję portugalską, wśród ważnych spraw dla Polski pozostaje ukierunkowanie wsparcia, w tym definicja "aktywnego rolnika".

Puda zwrócił również uwagę, że Polska popiera propozycję Parlamentu w zakresie przejściowej pomocy krajowej. Pozwoli ona na utrzymanie wsparcia na stałym poziomie oraz uaktualnienie okresu bazowego.

Ponadto polski minister wskazał na potrzebę elastyczności w ustalaniu zasad przyznawania płatności redystrybucyjnej. Poinformował, że Polska może zgodzić się na zwiększenie do 3 proc. minimalnego poziomu wsparcia dla młodych rolników, uwzględniając wydatki w obu filarach WPR. W odniesieniu do wspólnej organizacji rynków rolnych minister Puda stwierdził, "że Polska popiera te poprawki PE, które dotyczą zwiększenia skuteczności siatki bezpieczeństwa i środków wyjątkowych, a także zapewnienia lepszej ochrony unijnego rynku i zachowania równych warunków konkurencji w relacjach z krajami trzecimi".

Ważnym punktem dyskusji unijnych ministrów rolnictwa była sprawa m.in. stosowania biologicznych środków kontroli przeciwko szkodnikom roślin. W opinii ministrów, należy stosować makroorganizmy w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami oraz wykorzystywać alternatywne środki w stosunku do chemicznych pestycydów. Przy tym kluczowa jest większa współpraca państw członkowskich przed ryzykiem rozprzestrzeniania się groźnych chorób roślin.

"Polska pozostaje otwarta na inicjatywę wypracowania w Unii Europejskiej zharmonizowanego mechanizmu rejestrowania makroorganizmów na potrzeby ochrony roślin" - poinformowano w komunikacie.

W części Rady poświęconej rybołówstwu ministrowie podsumowali dwustronne konsultacje UE-Wielka Brytania w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na 2021 r. oraz stad głębinowych na 2021 i 2022 r. W tej sprawie zostało osiągnięte porozumienie. "Jako część porozumienia politycznego Rada przyjęła dodatkowe oświadczenia, w tym wspólne oświadczenie Polski i Komisji w sprawie dorsza 1,2 b na Svalbardzie, w którym Komisja, zauważając szczególną sytuację Polski, zobowiązała się do przyszłej współpracy przy uwzględnieniu praw państw członkowskich w tym obszarze i zmierzającej do wypracowania rozwiązań uwzględniających zasadę relatywnej stabilności" - czytamy.

Na marginesie Rady minister Puda odbył szereg spotkań bilateralnych, m.in. z Komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, Komisarzem UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem, ministrem rolnictwa Francji Julienem Denormandie, z ministrem rolnictwa Włoch Stefano Patuenellim.

Więcej informacji na stronie ministerstwa www.gov.pl/web/rolnictwo.

