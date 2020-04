MRiRW: Polska skierowała do KE wnioski o pilne działania w sektorze rolnym

Już w marcu Polska skierowała do KE wnioski o pilne działania w związku z kryzysem w sektorze rolno-spożywczym wywołanym przez pandemię koronawirusa - poinformował resort rolnictwa, odpowiadając branży drobiarskiej na postulat interwencji na tym rynku.

W komunikacie przesłanym PAP napisano, że branża drobiarska domaga się natychmiastowej interwencji na rynku i zdjęcia nadwyżek mięsa. Ceny skupu są "dramatycznie" niskie, nie ma odbiorców drobiu - poinformowała Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Dodała, że problem dotyczy także odbioru jaj wylęgowych.

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej m.in. o: pomoc dla producentów rolnych dotkniętych skutkami pandemii, z wykorzystaniem rezerwy budżetowej; o wprowadzenie rekompensat finansowych dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty na skutek m.in. głębokich spadków cen, utraty płynności finansowej, ograniczenia lub wstrzymanie odbioru produktów rolnych z gospodarstw przy zastosowaniu elastycznego podejścia co do zasad wypłacanej pomocy - podkreśliło ministerstwo.

Jednocześnie resort podkreśla, że "prowadzone są także zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską, aby niewykorzystane do tej pory środki z PROW 2014-2020 przesunąć na bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw".

Jak zauważa resort, z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w pierwszym tygodniu kwietnia (30.03.-05.04.2020 r.) nie odnotowano istotnych zmian cenowych w skupie żywca drobiowego. Cena skupu kurcząt brojlerów średnio wyniosła 3,22 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu i o 7 proc. niższa niż przed rokiem.

Za indyki dostawcy uzyskiwali przeciętnie 5,49 zł/kg wobec 5,58 zł/kg tydzień wcześniej oraz o 3 proc. (5,65 zł/kg) mniej niż przed rokiem. W dniach 30.03.-05.04.2020 r. cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 4,24 zł/kg, o 10 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu oraz aż o 27 proc. niższym niż przed rokiem. Cena mięsa z indyków w sprzedaży była na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ministerstwo zwraca uwagę, że jaja wylęgowe nie nadają się do spożycia przez ludzi od momentu poddania ich inkubacji. Jaja pochodzące z ferm hodowlanych, nie poddane inkubacji, można zagospodarować w przemyśle spożywczym bądź niespożywczym.

Ministerstwo ponadto przypomina, że każde dostarczanie produktów rolnych wymaga zawarcia pisemnej umowy spełniającej określone warunki. Powyższa regulacja obejmuje sektor mięsa drobiowego, w tym dostawy żywego drobiu. W związku z tym, w pierwszym rzędzie należy egzekwować warunki zawartej umowy, również przed sądami powszechnymi.

"Należy również ocenić, czy praktyka polegająca na odmowie przyjęcia drobiu przez nabywcę mimo zawartej umowy na dostawę, może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy. Fakt podejrzenia stosowania takich praktyk można zgłosić prezesowi UOKiK.

Podjęto także szereg innych działań mających na celu wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii Covid-19. Szczegółowe informacje są dostępne: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-dla-gospodarstw-rolnych-w-czasie-epidemii ; https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej