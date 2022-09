MRiRW: projektowane stawki płatności bezpośrednich za br.; do podziału ok. 17 mld zł

Ministerstwo rolnictwa poinformowało o stawkach, po jakich będą przeliczane dopłaty bezpośrednie za 2022 rok. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wyniesie prawie 17 mld zł, czyli o ok. 1,32 mld zł więcej niż w roku ubiegłym.

Europejski Bank Centralny opublikował w piątek kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 euro) - podał resort rolnictwa w piątkowym komunikacie.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld zł wobec 15,63 mld w ub.r.

W projektowanych rozporządzeniach jednolita płatność obszarowa to 518,01 wobec 487,62 zł/ha w ubiegłym roku, a dopłata za zazielenienie wyniesie 347,66 wobec 327,26 zł/ha w ub.r. Te dopłaty przysługują wszystkim rolnikom. Jest to w sumie 865,67 zł/ha (814,88 zł/ha w ub.r.), tj. o ponad 50 zł/ha więcej niż przed rokiem.

Młodzi rolnicy (do lat 40) mogą liczyć w tym roku na wyższe dopłaty, w wysokości 360,91 zł/ha; to o ok. 50 zł więcej niż rok wcześniej.

Rolnikom należy się tzw. płatność dodatkowa w wysokości 196,14 zł/ha, czyli dopłata do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo).

System dopłat bezpośrednich obejmuje także płatność: do bydła - 363,16 zł/szt.; do krów - 467,35 zł/szt.; do owiec - 121,47 zł/szt.; do kóz - 51,05 zł/szt.; do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 673,50 zł/ha.

Resort rolnictwa określił także dopłatę do roślin pastewnych w wysokości 515,26 zł/ha; do roślin skrobiowych (na ziarno) - 673,50 zł/ha; do chmielu - 2 257,46 zł/ha; do ziemniaków skrobiowych - 1 761,46 zł/ha; do buraków cukrowych - 1 806,58 zł/ha; do pomidorów - 3 601,68 zł/ha; do truskawek - 1 575,39 zł/ha; do lnu - 1 575,39 zł/ha; do konopi włóknistych - 274,82 zł/ha; do tytoniu Virginia - 3,38 zł/kg; do pozostałych gatunków tytoniu - 2,44 zł/kg.

Nową płatnością jest uzupełniająca płatność podstawowa, której stawka wyniesie 41,10 zł/ha. Taka dopłata była stosowana od 2004 do 2014 roku. Płatność będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. Przysługuje ona m.in. do upraw zbóż, nasion oleistych, roślin wysokobiałkowych i strączkowych.

