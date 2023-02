MRiRW proponuje podniesienie premii zalesieniowej dla beneficjentów PROW 2007-2013

Ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia, przewidujący m.in. podniesienie wysokości premii za zalesianie dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zgodnie z projektem, wysokość premii przyznawanej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" w PROW 2007-2013 zostanie podniesiona do wysokości premii, obowiązującej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość premii wynosić będzie 1438 zł na ha rocznie w przypadku gruntów, kwalifikujących się do płatności bezpośrednich, oraz 1962 zł na ha rocznie w przypadku gruntów niekwalifikujących się do płatności bezpośrednich.

Jak przypomniano w uzasadnieniu, premia zalesieniowa jest płatnością rekompensującą utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacaną corocznie przez okres 15 lat od dnia wykonania zalesienia. W związku z tym beneficjenci działania zalesieniowego objętego PROW 2007-2013 nadal mają czynne zobowiązania, które wygasną najpóźniej w roku 2027 - wskazano.

