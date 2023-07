MRiRW: przepływ ukraińskich produktów przez kraje UE tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Łotwy

Przepływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy drogą lądową przez państwa UE to jeden z tematów spotkania ministra rolnictwa Roberta Telusa z szefem resortu rolnictwa Łotwy Didzisa Smitsa - przekazało w piątek MRiRW. Rozmowy dotyczą też możliwości dołączenia Łotwy do koalicji pięciu państw przyfrontowych - dodało.

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Twitterze, trwa spotkanie ministra Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Łotwy Didzisem Smitsem.

"Rozmowy dotyczą przepływu ukraińskich produktów rolno-spożywczych drogą lądową przez państwa UE oraz możliwości dołączenia Łotwy do nieoficjalnej koalicji pięciu państw przyfrontowych" - wskazano.

5 czerwca 2023 r. zostało wydane rozporządzenie wykonawcze KE, które wprowadziło środki zapobiegawcze dotyczące przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy. Do 15 września 2023 r. przedłużony został unijny zakaz importu tych produktów rolnych do Polski. Nadal dozwolony będzie ich tranzyt przez terytorium RP.

Nieformalny sojusz dotyczy ministrów rolnictwa pięciu krajów, które odczuły najbardziej zmasowany napływ żywności z Ukrainy - Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

