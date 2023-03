MRiRW: rusza przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Od 15 marca br. można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformował resort rolnictwa.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej - za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W aplikacji eWniosekPlus można zawnioskować o przyznanie dopłat bezpośrednich, w tym do ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt; przejściowego wsparcia krajowego; interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych; płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych) - zaznacza MRiRW.

"Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy. Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów" - wyjaśnia ministerstwo.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt. Są to dopłaty do: obszarów z roślinami miododajnymi; rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi (z 8 praktykami takimi jak np. ekstensywne użytkowanie TUZ (trwałe użytki zielone), międzyplony, plan nawożenia wymieszanie słomy z glebą); retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych; integrowanej produkcji roślin; biologicznej ochrony upraw.

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wprowadzanie zmian we wniosku możliwe jest bez skutków finansowych do 31 maja 2023 r. Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia15 września 2023 r, w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

