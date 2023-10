MRiRW: spotkanie z importerami wołowiny z Japonii i Hongkongu

Podczas poniedziałkowego spotkania wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika z importerami wołowiny z Japonii i Hongkongu zaprezentowany został sektor wołowiny w Polsce – poinformowało w poniedziałek ministerstwo rolnictwa.

Jak wyjaśniono, poniedziałkowe spotkanie miało na celu zaprezentowanie importerom szczegółowych informacji nt. sektora wołowiny w Polsce, skali i specyfiki produkcji tego mięsa w naszym kraju oraz warunków eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego z Polski.

Program promocyjny UE "Europejska wołowina na azjatyckich rynkach" jest realizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

MRiRW dodało, że Japonia i Hongkong to ważni odbiorcy żywności z Polski. W 2022 r. polski eksport do Japonii osiągnął wielkość 108 mln euro, a mrożona wołowina to najważniejszy produkt eksportowy na ten rynek. Polski eksport żywności do Hongkongu osiągnął natomiast wartość 93,8 mln euro.