MRiRW: Ukraińcy będą mogli łatwiej wwieźć do Polski swoje zwierzaki

Ukraińscy właściciele psów, kotów i fretek będą mogli łatwiej je przewieść przez polską granicę - wynika z informacji resortu rolnictwa. Inspektorat Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało w czwartek na swojej stronie internetowej, że Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę zwierząt przez osoby, które nie dysponują kompletem dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.

"Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące, a także zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UE" - podało ministerstwo.

W wytycznych dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii, wynika że za minimalny wymóg, kiedy zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE, należy uznać zwierzę oznakowane mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania. "Musi być możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem" - dodano.

Na stronie czytamy, że "w celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym nadzorem każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia". Są one dostępne do pobrania na stronie GIW w języku polskim i angielskim.

Inspektorat informuje, że zwierzęta, które są przemieszczane w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl