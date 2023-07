MRiRW: wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 14 sierpnia br.

Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 14 sierpnia - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Wsparcie dotyczy m.in. zboża i ziemniaków.

"Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej będą mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany" - wskazało MRiRW. Resort dodał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski do 14 sierpnia 2023 r.

Jak przekazało ministerstwo rolnictwa, dopłatami będą objęte: zboża (jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto), rośliny strączkowe (bobik, groch siewny - odmiany roślin rolniczych, łubin - biały, wąskolistny, żółty, a także soja, wyka siewna) oraz ziemniaki.

Resort rolnictwa przekazał, że stawki dopłat zgodnie z przepisami wynoszą: "200 zł - na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi; 300 zł - na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi; 500 zł - na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją; 1200 zł - na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami".

Wysokość wsparcia - jak wyjaśniono - będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha "obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany ww. gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon".

Jak przekazano, w przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie 210 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący (iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków).

Pomoc może być udzielona na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej - przekazał resort rolnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat rolnicy mogą uzyskać w biurach powiatowych lub na stronie internetowej ARiMR - dodano.

