MRiRW: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo do produkcji rolnej do 31 sierpnia

Tylko do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pieniądze będą wypłacane 1-29 października br. gotówką.

Jak wskazał resort rolnictwa i rozwoju wsi, 31 sierpnia br. upływa termin składania, przez producentów rolnych, wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Przypomniano, że w br. zwrot podatku akcyzowego ustalono na 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

"Wnioski należy składać u wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu" - przekazano.

Jak wyjaśniono, do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca br.

Zwrot podatku ma być wypłacany w terminie 1-29 października br. gotówką, w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

