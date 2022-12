MRiRW: wsparcie dla rolników na ochronę wód przed azotanami zwiększone do 150 tys. zł

Weszło w życie rozporządzenie zwiększające limit wsparcia na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych - poinformowało w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawka pomocy na beneficjenta wzrosła ze 100 tys. do 150 tys. zł.

Jak przekazał resort rolnictwa w środowym komunikacie, w życie weszło rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wprowadzone regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW ze 100 tys. zł do 150 tys. zł. Ponadto - jak podkreślono - usprawnią one proces przyznawania pomocy i rozliczania operacji przez wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych na budowę zbiorników i płyt do przechowywania nawozów naturalnych.

Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej - zaznaczyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodano, że zainteresowani zwiększeniem kwoty pomocy powinni "bez zbędnej zwłoki" poinformować agencję o planowanych zmianach.

Agencja podkreśliła, że zmienione przepisy nie uprawniają jej do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność. Aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest zatem złożyć wniosek o zmianę umowy. Jeżeli wniosek o płatność końcową został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i beneficjent nie otrzymał jeszcze płatności końcowej, wniosek o zmianę umowy musi zostać złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego. W pozostałych przypadkach najpóźniej można zrobić to w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

ARiMR zastrzegła, że w sytuacji niezłożenia wniosku o zmianę umowy albo złożenia go w terminie innym niż wskazany wniosek o płatność zostanie rozpatrzony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl