MRiRW: za wcześnie na wniosek do KE o zmianę cen referencyjnych produktów rolnych

Wystąpienie do Komisji Europejskiej ws. zmiany cen referencyjnych produktów rolnych, od których możliwa byłaby interwencja rynkowa, jest przedwczesne; najpierw muszą ustabilizować się ceny produktów i koszty produkcji - poinformował resort rolnictwa w odpowiedzi na wniosek izb rolniczych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa, wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej (KE) o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych, w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego, od których możliwa jest interwencja. Progi referencyjne, będące podstawą do ustalania cen interwencyjnych, są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i nie były zmieniane co najmniej od reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2013 r.

Jak wyjaśniło ministerstwo, spadek cen poniżej poziomu referencyjnego (ceny minimalnej) pozwala na uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie to ma miejsce. Spadek cen rynkowych poniżej cen interwencyjnych nie uruchamia automatycznie interwencji. O jej uruchomieniu decyduje KE.

Polska i inne kraje członkowskie przy okazji prac nad kolejnymi reformami WPR wnioskowały o aktualizację cen referencyjnych. Obecne przepisy prawa UE nie dają podstaw do uruchomienia skupu interwencyjnego ani mięsa drobiowego, ani mięsa wieprzowego, ponieważ te sektory nie są objęte interwencją publiczną. W przypadku wieprzowiny mogą być uruchomione dopłaty do prywatnego przechowywania, które zastosowano w 2022 r. i w UE objęły ok. 47,5 tys. ton wieprzowiny - zaznaczyło MRiRW.

Jak informuje resort rolnictwa, KE wielokrotnie stwierdzała, że zwiększenie zakresu interwencji (wyższe ceny interwencyjne, większy zakres produktów) zaburzyłoby orientację rynkową i byłoby złym sygnałem dla rynków. Konieczne byłoby bowiem znalezienie środków finansowych, które, w ocenie KE, musiałyby pochodzić przede wszystkim z płatności bezpośrednich - podało MRiRW.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że ostatnia reforma WPR pokazała, że również Rada (zdecydowana większość państw członkowskich) jest przeciwna takim zmianom. Jedynie Polska, Węgry, Łotwa i Litwa poparły takie zmiany. W tej sytuacji obecne rozwiązania prawne mają charakter siatki bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Jednocześnie zwiększyła się częstość uruchamiania środków wyjątkowych, finansowanych m.in. z rezerwy kryzysowej: przykład wsparcia w Polsce rynku jabłek i trzody chlewnej w 2022 r. oraz wsparcia sektora drobiu z tytułu strat spowodowanych grypą ptaków. UE (za sprawą państw takich jak Polska) jest coraz większym eksporterem netto tych produktów, które mogą być objęte interwencją publiczną.

W związku z tym podniesienie progów referencyjnych i tym samym cen interwencyjnych w sytuacji ewentualnego spadku cen rynku światowego mogłoby prowadzić do dużych trudności z zagospodarowaniem skupionych nadwyżek, a stosowanie refundacji wywozowych (jak to było w przeszłości) nie jest obecnie możliwe i byłoby sprzeczne z obecnymi zobowiązaniami UE na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) - poinformowało MRiRW w piśmie do Izb.

"Na posiedzeniu Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa w dniu 23.01.2023 r. KE przekazała informację, że w 2022 r. dochody rolników w UE wzrosły o ponad 13 proc.. Jednocześnie zwracała uwagę, że ceny produktów rolnych więcej niż kompensują wzrost kosztów produkcji. Należy jeszcze dodać, że ceny nawozów mineralnych znajdują się nadal na bardzo wysokich poziomach, niemniej jednak odnotowane w Polsce w październiku, listopadzie i grudniu ubiegłego roku obniżki cen oznaczają zahamowanie trendu wzrostowego i prawdopodobnie są początkiem tendencji spadkowej" - czytamy.

W ocenie MRiRW obecnie, kiedy rynkowe relacje cen rolnych i kosztów produkcji nie ustabilizowały się jeszcze na nowych poziomach, po bardzo dużych wzrostach w 2022 r., wystąpienie do KE w sprawie uaktualnienia cen instytucjonalnych w ramach WPR dla rynków rolnych (m.in. zbóż, mleka w proszku, mięsa wieprzowego) byłoby przedwczesne.

Z uwagi na status prawny tych cen (progi referencyjne, ceny interwencyjne) postulat taki, aby był skuteczny, wymaga solidnego uzasadnienia i poparcia ze strony większości państw członkowskich UE. Istotnym wkładem w uzyskanie takiego poparcia mogłoby być wniesienie tej kwestii do dyskusji organizacji rolniczych na forum UE - wskazał resort rolnictwa.

Cena referencyjna dla zbóż wynosi 101,31 euro za tonę. Cena pszenicy w Polsce sięga natomiast 1,2-1,3 tys. zł za tonę.

