MRiRW: Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają się na polskie mięso

Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wwożonych do tego kraju - podał w środę resort rolnictwa. Jak dodano, oznacza to, że polskie mięso może być eksportowane do ZEA.

Ministerstwo wyjaśniło, że nowy wzór świadectwa obejmuje mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie.

"Dla polskich producentów mięsa drobiowego, wołowego, baraniego i koziego oznacza to możliwość eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)" - podkreśliło ministerstwo.

Resort dodał, że dokument wraz z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi przesyłek dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zjednoczone-emiraty-arabskie oraz u Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

"Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii informuje, że przestał obowiązywać dotychczasowy wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do ZEA" - wyjaśniono.

Pod koniec kwietnia Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem stanu ds. bezpieczeństwa żywnościowego ZEA Mariam bint Muhammed Saeed Hareb Almheiri nt. eksportu polskiej żywności do Emiratów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie w dużej mierze uzależnione są od importu produktów rolno-spożywczych. Są też jednym z priorytetowych krajów w promocji polskiej żywności.

W 2019 r. łączna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do ZEA wyniosła blisko 71,2 mln euro i wzrosła o około 24 proc. w stosunku do 2018 r.

Głównymi towarami eksportowanymi do ZEA w ubiegłym roku były: przetwory spożywcze z mąki, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao. Istotną pozycją eksportową były również jabłka.