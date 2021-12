MRiT: 470 decyzji inwestycyjnych na 20 mld zł w ramach PSI

Od początku 2021 r. do końca listopada w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 470 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 20 mld zł z równoczesną deklaracją stworzenia 10,5 tys. nowych miejsc pracy - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak zaznaczyło MRiT, w porównaniu do okresu sprzed pandemii, czyli od początku stycznia do końca listopada 2019 r., w liczbie projektów nastąpił wzrost o 53 proc., w wartości inwestycji wzrost o 48 proc., a w liczbie nowych miejsc pracy wzrost o 79 proc.

"Nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Pomimo pandemii notujemy stabilny wzrost projektów w ramach instrumentów wsparcia inwestycyjnego. Wskazują na to dane, jakie otrzymujemy z Polskiej Strefy Inwestycji. Wynika z nich, że w porównaniu z końcem listopada ubiegłego roku, pod względem liczby projektów notujemy wzrost o 59 proc. rok do roku. W przypadku wartości inwestycji mamy wzrost o 86 proc., zaś w liczbie nowych miejsc pracy - wzrost aż o 125 proc." - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, cytowany w komunikacie resortu.

Jak zwróciło uwagę ministerstwo, z każdym miesiącem wzrasta aktywność polskich firm z sektora MŚP w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W ciągu pierwszych 11. miesięcy tego roku ich udział w liczbie projektów inwestycyjnych wyniósł 65 proc.

Według MRiT od września 2018 r., czyli od początku istnienia PSI, do końca listopada 2021 r. wydano w sumie 1277 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 56,3 mld zł. W tym czasie polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali stworzenie ponad 25 tys. nowych miejsc pracy.

Jak przypomniało ministerstwo, Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, a PSI to naturalna ewolucja instrumentu specjalnych stref ekonomicznych, oferująca dostęp do zwolnienia podatkowego na inwestycje na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w ramach PSI. Spółki zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI - wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji i zarządzają poszczególnymi jej częściami - zaznaczyło MRiT.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl