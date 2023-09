MRiT: 6,3 mln zł m.in. dla MŚP w konkursach na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło dodatkową rundę konkursową w ramach programu "Innowacje dla cyfrowej, zielonej, zdrowej i społecznie zrównoważonej przyszłości". Budżet programu skierowanego m.in. dla małych i średnich firm to 6,3 mln zł - przekazał w poniedziałek resort.

Jak przypomniało MRiT, program "Innowacje dla cyfrowej, zielonej, zdrowej i społecznie zrównoważonej przyszłości" skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, a także studentów z innowacyjnymi pomysłami na własny biznes oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Celem inicjatywy jest "wyłonienie najciekawszych rozwiązań wspierających innowacyjność gospodarki oraz promowanie nowych technologii i nowatorskich inicjatyw społecznych".

"Tylko gospodarka oparta na nowoczesnych rozwiązaniach może dynamicznie się rozwijać" - podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu. "Cyfrowa transformacja mająca na uwadze dobro środowiska, ludzi i ich potrzeby to konieczność, jeśli chcemy, by nasza gospodarka rozwijała się w takim tempie, jak w ostatnim czasie, a zadaniem państwa jest kreować bodźce do takiego rozwoju" - wskazał szef MRiT.

Jak przekazał resort, konkursy w dodatkowej rundzie są ogłoszone w kategoriach: nowych technologii (Technologia jutra); wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji (AI4US - Sztuczna inteligencja w służbie ludzi i planety); innowacji wspierających równość i włączenie społeczne (Lider inkluzyjnych innowacji). Nabór zgłoszeń zakończy się 29 września br. Budżet programu wynosi 6,3 mln zł.

