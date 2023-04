MRiT: firmy m.in. turystyczne, gastronomiczne działające przy granicy z Białorusią dostaną wsparcie

Nie zostawiamy firm działających przy granicy z Białorusią bez wsparcia - zapewnił w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że z pomocy skorzysta ok. 150 firm; miesięczny jej koszt wyniesie ok. 2,3 mln zł. Chodzi m.in. o firmy turystyczne, gastronomiczne czy kantory.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Chodzi o wsparcie dla firm z Podlasia w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach - wyjaśnił resort rozwoju i technologii w informacji przesłanej PAP.

"Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, będą mogły ubiegać się o rządową pomoc. We współpracy z MSWiA przygotowaliśmy program wsparcia dla nich" - poinformowało w środę MRiT.

Resort dodał, że rekompensata będzie dla firm z branży: turystycznej, gastronomicznej, sprzedaży detalicznej oraz kantorów wymiany walut.

MRiT podał, że warunkiem ubiegania się o rekompensatę będzie niezaleganie z należnościami publicznymi oraz uzyskanie 50-proc. spadku przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego (jeden z dwóch poprzednich lub - co do zasady - analogiczny w roku ubiegłym).

Rekompensata ma być wypłacana na wniosek, przez wojewodę właściwego ze względu na położenie zamkniętego przejścia granicznego. Będzie wypłacana maksymalnie trzy razy w roku, czyli za trzy określone miesiące; wojewoda będzie mógł - w akcie prawa miejscowego - zwiększyć wymiar pomocy o kolejne miesiące). Pomoc będzie miała charakter de minimis. Jej wysokość będzie iloczynem kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3490 zł) i liczby osób zgłoszonych przez podmiot do ubezpieczenia - podało MRiT.

Zaproponowane rozwiązania "dotyczą nie tylko zamkniętego przejścia w Bobrownikach, ale również ewentualnych przyszłych, analogicznych sytuacji" - zaznaczył resort. Zaznaczył, że wojewoda, "w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wyżej wskazane, które prowadzą działalność na obszarze powiatu, w którym położone jest zamknięte przejście graniczne".

"Nie zostawiamy firm działających przy granicy bez wsparcia. Przygotowane przez nas rozwiązania to realne wsparcie dla firm, które straciły swoje dochody w wyniku ograniczenia ruchu granicznego z Białorusią" - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który szacuje, że z pomocy skorzysta "ok. 150 podmiotów, a miesięczny koszt pomocy wyniesie ok. 2,3 mln zł".

Jak zaznaczyła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, mogą znaleźć się jednak firmy, które działają także poza obszarem przygranicznej gminy, a są dotknięte skutkami zamknięcia przejścia. "Dlatego dajemy wojewodzie możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, na rozszerzenie pomocy także w tych przypadkach" - wyjaśniła.

Jak przypomniano, 10 lutego br. z uwagi na bezpieczeństwo państwa, zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Część przedsiębiorców działających w strefie przygranicznej w województwie podlaskim poniosło straty, szczególnie ci zajmujący się świadczeniem usług hotelarskich, gastronomicznych czy prowadzeniem sprzedaży detalicznej - zaznaczył resort.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl