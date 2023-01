MRiT o projekcie ws. pakietowych zakupów mieszkań: możliwość omijania przepisów poprzez darowizny zostanie ograniczona

Przed notariuszem będzie się składać oświadczenie o tym, że nie dokonało się zakupu mieszkania przez ostatni rok - wyjaśnił resort rozwoju pytany o projekt ws. pakietowych zakupów mieszkań. Poinformował też, że zostanie ograniczona możliwość omijania przepisów poprzez darowizny.

We wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Projekt zakłada, że osoba (zarówno instytucje, jak i fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych będzie mogła kupić tylko jedno mieszkanie raz na rok.

Ponadto kupując szóste lub kolejne mieszkanie trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc., przy czym podatek będzie stosowany także przy transakcjach na rynku pierwotnym.

Na pytanie PAP, w jaki sposób zostanie ograniczone nabywanie jednego mieszkania częściej niż raz na rok, MRiT wyjaśniło, że "zabezpieczeniem będzie składane przed notariuszem oświadczenie pod odpowiedzialnością karną". "Poza tym wobec umowy będzie można stwierdzić nieważność zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego" - przekazało ministerstwo.

Zgodnie z par. 1 tego artykułu, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

PAP zapytała też, czy ograniczenia dla osób posiadających co najmniej 5 mieszkań w nabywaniu kolejnych nie będą zachęcać do omijania przepisów, np. poprzez zapisywanie nieruchomości na dzieci. Resort odpowiedział, że możliwość omijania przepisów poprzez darowizny zostanie ograniczona.

MRiT przekazało, że z projektem będzie można się zapoznać po wpisaniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

