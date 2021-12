MRiT:Pawilon Polski na EXPO 2020 wyróżniony przez „The National" (komunikat)

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Dubaju został uznany za jeden z najpiękniejszych przez "The National". Elegancki minimalizm, ekologiczna estetyka drewna przełamana ażurową rzeźbą kinetyczną symbolizującą ptaki w locie to cechy, które przesądziły o jego niepowtarzalnych walorach estetycznych. Piękno Polskiego Pawilonu zostało docenione nie tylko przez "The National", ale przede wszystkim przez odwiedzających gości. Jak dotąd odwiedziło go ponad trzysta tysięcy odwiedzających z całego świata.

Pawilon Polski na wystawie światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Nowoczesność i tradycja

Polski Pawilon ma inspirować i dzielić się ze światem wieloma rozwiązaniami dla świadomej, zrównoważonej przyszłości. Jego sercem jest wyjątkowy stół - nowoczesna instalacja i dzieło sztuki w jednym. Sensoryczny i interaktywny, stworzony jest z materiałów, które są charakterystyczne dla Polski. Jest zatem polska miedź jesion, szkło, fragmenty ceramiki z Bolesławca i stal używana przy konstrukcji cenionych na całym świecie polskich jachtów. Poszczególne elementy stołu przedstawiają krainy geograficzne Polski.

Stół - miejsce spotkań i przedmiot, który uosabia w polskiej kulturze gościnność - zaprasza gości pawilonu do spotkania z tym, co polskie. Kluczem tej opowieści jest hasło "Kreatywność inspirowana naturą". "Polski Stół" zaprasza i inspiruje, ale też angażuje naszych gości. Słowa, które wypowiadają przy "Polskim Stole", a właściwie fale dźwiękowe z tych słów, są przekształcane w impuls świetlny. Tworzy on na ścianach pawilonu artystyczne animacje.Żywy obraz Polski.

Polskie Technologie

Moduł specjalny "Polskiego Stołu" został wykonany w technice druku 3D przez firmę PIAP Space według projektu pracowni RAZ z aluminium w technice lattice, powszechnie stosowanego w przemyśle kosmicznym. Technologia druku 3D to proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. W zastosowaniach kosmicznych druk 3D z metalu dopiero wchodzi do użytku. O atrakcyjności tej technologii decyduje możliwość tworzenia struktur, które łączą lekkość z wytrzymałością. Współtwórca "Polskiego Stołu" - PIAP Space to spółka działająca w przemyśle kosmicznym. Jej działalność zapoczątkował zespół Instytutu PIAP, który obecnie stanowi część Sieci Badawczej Łukasiewicz. Firma rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów, aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

Perowskity

Integralną częścią Polskiego Pawilonu, wbudowaną w jej fasadę jest instalacja firmy Saule Technologies wykonana z włókien perowskitowych. Każdy odwiedzający pawilon przy jej pomocy może naładować swój telefon. Ogniwa perowskitowe zostały opracowane przez polską fizyk - Olgę Malinkiewicz. Technologia może przynieść prawdziwą rewolucję energetyczną. Perowskity wykorzystują w pracy zarówno energię słoneczną jak i sztuczne światło, a przy tym są cienkie, lekkie, elastyczne i transparentne - grubość pojedynczego odpowiada jednej dziesiątej ludzkiego włosa., Można je nanieść na różne podłoża, np. folie, tkaniny czy dachówki, dzięki czemu da się je połączyć z fasadami budynków i pokryciami dachów, a także użyć w markizach solarnych, roletach, czy żaluzjach.

Pawilon Polski

Za opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy odpowiada pracownia WXCA wraz ze studiem Bellprat Partner. Firmy wspólnie stworzyły wyjątkową, immersyjną, przenikającą się przestrzeń, zapraszającą odwiedzających do doświadczania polskiej natury, kultur i, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Za szczegółową koncepcję narracji ekspozycji, kluczowe doświadczenia oraz produkcję wszystkich materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart, które jest także pomysłodawcą "Polskiego Stołu" i strefy V "Poland. Landscapes of creativity". Generalnym Wykonawcą Pawilonu Polski jest konsorcjum Międzynarodowe Targi Poznańskie - FM Aldentro.

Wydarzenia towarzyszące wystawie EXPO2020 w Dubaju oraz różne odsłony Poskiego Pawilonu można śledzić na stronie internetowej www.expo.gov.pl oraz na mediach społecznościowych "Poland at Expo": LinkedIn, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter.

