MRiT: Polska chce rozwijać współpracę z Nową Zelandią w zakresie m.in. usług dla sektora bankowego

Polska chce rozwijać współpracę z Nową Zelandią w zakresie Fintech/IT, usług dla sektora bankowego oraz urządzeń dla sektora medycznego - przekazało w czwartek PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak dodano, umożliwić to ma umowa podpisana między Unią Europejską a Nową Zelandią.

UE i Nowa Zelandia 10 lipca podpisały umowę o wolnym handlu (FTA). Jak wskazał w czwartek resort rozwoju, umowa wejdzie w życie po ratyfikacji przez strony.

"Zakładamy, że już od pierwszego roku stosowania tej umowy, firmy z Unii Europejskiej, w tym polskie, skorzystają ze zniżek ceł na kwotę łącznie ok. 140 mln euro rocznie. Dzięki porozumieniu wartość handlu pomiędzy Unią Europejską a Nową Zelandią wzrośnie nawet o 30 proc. Roczny eksport UE może wzrosnąć nawet o 4,5 mld euro, a inwestycje w Nowej Zelandii mają potencjał wzrostu nawet o 80 proc." - przekazał wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Przypomniał, że podczas negocjacji dotyczących zapisów tej umowy zabiegano o poprawę dostępu do rynku Nowej Zelandii dla produktów rolnych. "Osiągnęliśmy wielki sukces. Dzięki temu porozumieniu skorzystają producenci mięsa wieprzowego, drobiowego, wyrobów mleczarskich, warzyw, mrożonych truskawek, mąki, przetworów oraz soków" - dodał.

Resort poinformował, że w 2022 r. wymiana handlowa między Polską a Nową Zelandią osiągnęła wartość ponad 309 mln dolarów. Polski eksport osiągnął wartość ponad 198 mln dolarów. Dodatnie saldo obrotów wyniosło ponad 87 mln dolarów.

Ministerstwo wyjaśniło, że Polska eksportuje do Nowej Zelandii głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego, produkty rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu chemicznego.

"Chcemy rozwijać współpracę z Nową Zelandią m.in. w zakresie Fintech/IT, usług dla sektora bankowego oraz urządzeń sektora medycznego" - wskazało MRiT.

Jak dodano, aby przygotować polskie firmy do otwarcia rynku nowozelandzkiego Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Zagranicznym Biurem Handlowym w Sydney zorganizowało spotkanie informacyjne dla polskich firm. W webinarium uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, New Zealand Trade and Enterprise, POLANZ - biznesowej organizacji polonijnej w Nowej Zelandii. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele polskich firm, które działają w Nowej Zelandii czyli m.in. Comarch, Izodom, Royaleson.

Ministerstwo przypomniało, że negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią rozpoczęły się w 2018 r. Do marca 2022 r. odbyło się 12 rund negocjacyjnych, zamknięto negocjacje 30 czerwca 2022 r. Umowa została przekazana Parlamentowi Europejskiemu w celu wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Następnie Rada Unii Europejskiej podejmie ostateczną decyzję o ratyfikacji umowy. Wejdzie ona w życie, kiedy Nowa Zelandia powiadomi, że zakończyła procedurę ratyfikacyjną.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl