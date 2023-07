MRiT: Polska dostarczyła do ONZ towary i usługi za ponad 71 mln dol.

Polska w 2022 r. dostarczyła do ONZ towary i usługi za ponad 71 mln dol., rok wcześniej było to 4,86 mln dol. - przekazało w poniedziałek PAP ministerstwo rozwoju. W opinii szefa MRiT Waldemara Budy pozwala to z optymizmem patrzeć na udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy.

"Wyniki opublikowane przez ONZ pokazują, że polskie firmy mają duży potencjał do odnoszenia sukcesów w światowej rywalizacji o zamówienia publiczne" - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w informacji przesłanej PAP.

Minister zwrócił uwagę, że w ostatnich latach MRiT zorganizowało szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców. "Na naszej stronie internetowej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące międzynarodowych zamówień publicznych i konkretnych przetargów. Efekty naszych działań są widoczne" - stwierdził. Dodał, że 330 polskich firm w zeszłym roku współpracowało z ONZ wobec 92 w 2021 r.

"Sukcesy, jakie rodzime firmy osiągają w przetargach ONZ, pozwalają nam z optymizmem patrzeć na udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy" - zaznaczył Buda.

Wiceszef MRiT Grzegorz Piechowiak zwrócił uwagę, że przez ostatnich 10. lat "polskie dostawy do ONZ kształtowały się na poziomie ok. 3-5 mln dol., a obecnie jest to już ponad 71 mln dol.". "Będziemy nadal intensywnie wspierać naszych przedsiębiorców w ich działaniach za granicą" - zapewnił Piechowiak.

Z danych resortu wynika, że w 2022 r. Polska dostarczyła do ONZ towary i usługi za 71,71 mln dolarów, wobec 4,86 mln dol. w 2021 r. "Zajęliśmy 70 miejsce pod względem wartości dostaw (wobec 158. w 2021 r.) " - przekazano. Wskazano, że liczba polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie ONZ wynosi 1080 wobec 707 w 2020 r.

Najwięcej dostaw dotyczyło towarów (ich wartość wyniosła 50 mln dol.), a w przypadku usług było to 21 mln dolarów. "Największa grupa towarowa to: żywność i napoje - 26 mln dol., potem środki medyczne - 9,3 mln dol., usługi medyczne - 7,4 mln dol. oraz transport i logistyka - 5,2 mln dol." - wskazano

Z kolei najważniejszym odbiorcą towarów i usług z Polski był Światowy Program Żywnościowy (WFP) - 30,3 mln dol.; a następnie: UNICEF - 13,8 mln dol.; WHO - 10,3 mln dol.; UNHCR - 6,8 mln dol.; IOM - 5,7 mln dol.; UNDP - 1,9 mln dol.; UN Secretariat - 1,1 mln dol.; UNOPS - 1 mln dol.

MRiT publikuje na swoich stronach internetowych znajduje się zakładka poświęcona wyłącznie przetargom organizacji międzynarodowych https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne, która jest rozbudowywana i aktualizowana "Opublikowaliśmy tam blisko 500 wyselekcjonowanych przetargów. Stworzyliśmy też zakładki na naszych stronach internetowych, gdzie zamieszczane są przetargi dedykowane Ukrainie" - stwierdziło MRiT.

Resort przekazał, że w latach 2021-2022 zrealizował szkolenia dla przedsiębiorców z partnerami regionalnymi i instytucjonalnymi. Do współpracy z MRiT włączyły się m.in.: Business in Małopolska, Agencja Rozwoju Pomorza, Agencja Rozwoju Przemysłu, PARP, PAIH.

"Przeszkoliliśmy ok. 700 przedsiębiorców z różnych części Polski. A to nie koniec, zainteresowanie szkoleniami zgłaszają nam kolejne organizacje biznesowe. W działalności szkoleniowej wspierają nas eksperci-praktycy" - wyjaśniło MRiT.

