MRiT: Polska gospodarzem wydarzenia Your Europe Digital Roadshow

W czwartek 30 września br. Polska będzie gospodarzem wydarzenia Your Europe Digital Roadshow - informuje resort rozwoju i technologii. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Jednolity Portal Cyfrowy – Your Europe, który udostępnia informacje dot. prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

"30 września 2021 r. Polska będzie gospodarzem wydarzenia Your Europe Digital Roadshow. Na stronie Europa.eu odbędzie się transmisja z sesji dotyczącej praw, obowiązków i możliwości, jakie daje prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku UE" - przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii we wtorkowym komunikacie.

Jak dodano, sesja będzie obejmować dyskusje na temat procedur administracyjnych i dostępności praktycznych narzędzi ułatwiających tworzenie i rozwijanie działalności jednocześnie w kilku krajach Unii.

"Podczas spotkania zostanie zaprezentowany Jednolity Portal Cyfrowy - Your Europe, który udostępnia informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w UE" - przekazano.

Ministerstwo przypomina, że każde państwo członkowskie UE ma własne regulacje, które określają zasady rozpoczynania działalności na jego terytorium. Przed podjęciem decyzji o formie prowadzenia działalności na terenie innego kraju konieczne jest sprawdzenie możliwości, jakie on daje i jakich reguł przedsiębiorca będzie musiał przestrzegać.

"Na przykład zagraniczne przedsiębiorstwo, które ma przedstawicielstwo w Polsce, może podjąć tyko działalność informacyjno-reklamową. W ramach oddziału natomiast można prowadzić działalność, jaką dana firma prowadzi w swoim macierzystym kraju. Te różnice dobrze widać także na przykładzie Niemiec, gdzie w ramach przedstawicielstwa dopuszczalna jest również dystrybucja towarów. Z kolei Finlandia w ogóle nie przewiduje działalności zagranicznego przedsiębiorcy w formie przedstawicielstwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Ministerstwo podało, że podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w konkretnym państwie członkowskim można znaleźć w tzw. pojedynczych punktach kontaktowych. Są to portale administracji elektronicznej, za pośrednictwem których można załatwić formalności administracyjne - m.in. założyć działalność - a także uzyskać potrzebne informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności. Dotyczy to m.in. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej licencji lub zezwoleń, wymogów dotyczących tymczasowego świadczenia usług, uznawania kwalifikacji zawodowych, prawa pracy i prawa socjalnego.

"W pojedynczych punktach kontaktowych przedsiębiorcy otrzymają także wiedzę, jak złożyć wniosek, ile kosztuje jego złożenie i w jakim urzędzie należy to zrobić. Punktami zarządzają koordynatorzy krajowi należący do tzw. sieci EUGO" - napisano. Jak dodano, informacje o krajowych punktach kontaktowych dostępne są m.in. na portalu Biznes.gov.pl.

Piechowiak podkreśla, że dzięki obecności naszego kraju w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy korzystają ze swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób.

"Mają swobodę w prowadzeniu wymiany handlowej i działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich Unii, ale też Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie" - wskazał wiceminister rozwoju i technologii.

Resort przypomina, że Polscy przedsiębiorcy mają możliwość świadczyć usługi lub sprzedawać swoje towary poza granicami kraju na cztery sposoby: rejestrując nową działalność w innym państwie UE; zakładając w innym państwie oddział lub przedstawicielstwo istniejącego już w Polsce przedsiębiorstwa; świadcząc usługi transgraniczne, bez konieczności rejestracji działalności lub jej filii w danym państwie; sprzedając na Wspólnym Rynku w ramach swobody przepływu towarów.

MRiT podało, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 r., że o 3,4 proc. zwiększyła się rok do roku liczba jednostek - np. oddziałów - w jakie polskie przedsiębiorstwa były zaangażowane poza granicami kraju i wyniosła 3979 w 2019 r. O 0,6 proc. spadła natomiast w tym czasie liczba przedsiębiorstw, które takie jednostki posiadają. Jak przekazało ministerstwo, z danych GUS opublikowanych pod koniec marca br. wynika, że na koniec 2019 r. było ich 1848.

Najwięcej - 43 proc. przedsiębiorstw prowadzących działalność poza krajem jest wśród mikro i małych firm, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 50 osób. 29 proc. z nich stanowiły średnie, a 28 proc. duże firmy.

