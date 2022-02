MRiT: polsko-niemieckie rozmowy o pakiecie klimatyczno-energetycznym i jego wpływie rozwój przemysłu

W piątek w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz jego wpływie na konkurencyjność europejskiej gospodarki i rozwój przemysłu - podał w piątek w komunikacie ministerstwo rozwoju i technologii.

Resort rozwoju podał, że minister Piotr Nowak gościł dzisiaj w Warszawie Roberta Habecka, niemieckiego wicekanclerza oraz federalnego ministra gospodarki i ochrony klimatu.

Poinformowano, że głównym tematem spotkania był pakiet klimatyczno-energetyczny oraz jego wpływ na konkurencyjność europejskiej gospodarki i rozwój przemysłu. Według polskiego ministra rozwoju i technologii transformacja energetyczna nie może skutkować pogorszeniem się kondycji ekonomicznej państw członkowskich. "Sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna być dostosowana do możliwości i tempa najmniej uprzywilejowanych energetycznie państw członkowskich UE, a nie tych najbardziej zaawansowanych pod względem rozwoju zielonej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie minister Nowak.

Resort przypomniał, że podczas gdy inwestycje w transformację energetyczną mogą długofalowo nieść oszczędności to wprowadzenie tak ambitnego pakietu klimatycznego jak Fit for 55, który postuluje redukcję emisji CO2 o 55 pro. do 2030 r. przyniesie dodatkowe koszty dla Polski rzędu prawie 190 mld euro, co wynika m.in. ze znacznego wzrostu kosztów ETS. W relacji do PKB jest ta różnica stanowi ok. 1,3 proc. PKB rocznie.

Jak wskazało ministerstwo rozwoju, wicekanclerz Robert Habeck będąc w Warszawie zauważył, że neutralność klimatyczna i związany z nią rozwój innowacji wymaga od nas wszystkich zwiększenia poziomu siły naszych gospodarek, a dzisiejsza sytuacja geopolityczna Polski i Europy oznacza konieczność konkurowania z całym zglobalizowanym światem. "Musimy poprawić naszą sytuację jeśli chodzi o e-technologie i innowacje. Musimy w jak najszybszym tempie poczynić kroki na przód, a to uda nam się jak najlepiej, jeśli będziemy ze sobą współpracować na rzecz obywateli we naszych państwach. Takie jest nasze podejście i z takim samym spotkałem się w Polsce" - powiedział, cytowany w komunikacie wicekanclerz Habeck.

Resort wskazał w komunikacie, że obaj ministrowie zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji współpracy w zakresie rozwoju przemysłu 4.0., w tym wsparcia dla cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji. Omówili perspektywy wspólnych inicjatyw między polską Platformą Przemysłu Przeszłości oraz agencjami PFR a niemiecką fundacją Industrie 4.0. oraz izbami gospodarczymi.

Przypomniano, że Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, z 29 proc. udziałem w eksporcie 22 proc. w imporcie w 2020 r. Silne fundamenty współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami znalazły swoje odzwierciedlenie w ubiegłorocznym wzroście eksportu na ten rynek. Mimo ekstremalnej sytuacji na świecie, w 2020 r. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży do Niemiec o 5,1 proc., do 69,4 mld euro.

Z drugiej strony zmniejszył się import z Niemiec o 3,2 proc., do 50,2 mld euro, co jednocześnie przełożyło się na wzrost nadwyżki w handlu z tym rynkiem o 5 mld euro, do 19,2 mld euro. Rola Polski w międzynarodowych obrotach towarowych Niemiec jest mniejsza niż Niemiec dla Polski, jednak stale rośnie. W 2020 roku Polska znajdowała się na 6. pozycji wśród głównych rynków eksportowych Niemiec (5,4 proc. udziału) wobec 8. miejsca w 2015 roku (4,4 proc. udziału).

Pod względem wartości importu Polska zajmowała 4. miejsce (z udziałem 5,7 proc.), podczas gdy w 2015 r. była 6. (z udziałem 4,7 proc.).W ubiegłym roku notowane były wysokie wzrosty obrotów z Niemcami. Po 11 miesiącach ur. eksport do Niemiec wzrósł o 18,3 proc., do 74,8 mld euro, a import o 19,1 proc., do 54,4 mld euro - podano.

