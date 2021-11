MRiT: ponad dwukrotny wzrost działalności nierejestrowej w ostatnich dwóch latach

W ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które prowadzą nierejestrową działalność zarobkową, czyli taką, która nie wymaga oficjalnego zakładania firmy - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak wskazał resort rozwoju i technologii we wtorkowej informacji, liczba osób, które prowadzą nierejestrową działalność zarobkową wyniosła w 2020 r. prawie 23,5 tys. "W tym okresie uzyskały one przychody w wysokości prawie 85 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost od 2018 r." - zaznaczono.

Wyjaśniono, że działalność nierejestrowa spełnia wszystkie warunki charakterystyczne dla działalności gospodarczej - jest zorganizowania i wykonywana we własnym imieniu, ma charakter zarobkowy i ciągły. Ze względu na określony poziom przychodów, nie jest jednak uznawana za działalność gospodarczą. "W ciągu ostatnich dwóch lat widać duży wzrost zainteresowania Polaków tą formą prowadzenia działalności" - stwierdzono.

Jak przekazano, w 2018 r. działalność nierejestrową prowadziło 10 tys. 745 osób, w 2020 r. było ich ponad dwukrotnie więcej - 23 tys. 467. "Wzrost widać także rok do roku - od 2019 r. liczba prowadzących tę formę działalności zarobkowej wzrosła o prawie 4 tys." - wyliczono.

W 2020 r. wszystkie działalności nierejestrowe w Polsce wypracowały przychód w wysokości 84,5 mln zł; rok wcześniej było to niespełna 68 mln zł, a w 2018 r. - niespełna 30 mln zł.

Resort przypomniał, że działalność nierejestrową co do zasady może prowadzić każda osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała w Polsce działalności gospodarczej. Przychody z tej formy działalności w żadnym miesiącu nie mogą przekraczać 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia - w 2021 r. nie mogą być wyższe niż 1 400 zł.

"Ponieważ ta forma działalności nie jest uzależniona od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą ją wykonywać również osoby niepełnoletnie" - zwróciła uwagę cytowana w informacji Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Dodała, że przy zawieraniu umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów czy sprzedaż produktów jest im potrzebna zgoda rodziców lub opiekunów. Według Semeniuk działalność nierejestrową mogą też wykonywać urzędnicy, a także pod pewnymi warunkami - rolnicy i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Zwrócono uwagę, że działalność nierejestrowa nie może być prowadzona w ramach umowy spółki cywilnej. Nie może też zostać za nią uznana tzw. działalność reglamentowana, czyli taka, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Semeniuk wymieniając korzyści związane z prowadzenia działalności nierejestrowej wskazała, że nie trzeba jej zgłaszać w CEIDG, GUS i w urzędzie skarbowym. Nie ma też obowiązku uzyskiwania numerów NIP i REGON, czy też opłacania zaliczek na podatek oraz prowadzenia skomplikowanej księgowości.

"Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie płaci za siebie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne" - dodała. Zastrzegła, że jeśli osoba prowadząca działalność nierejestrową wykonuje umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlega ubezpieczeniom jak każdy zleceniobiorca na zasadach ogólnych. "W takiej sytuacji podmiot zawierający z nią umowę powinien wywiązać się z obowiązków, jakie przepisy wiążą z byciem płatnikiem składek ZUS" - wskazała wiceminister.

Resort przypomniał, że na osobie, która prowadzi działalność nierejestrową, ciążą także obowiązki. W głównej mierze dotyczą one kwestii: rozliczania przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36; przestrzegania praw konsumentów, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość, czy wystawiania faktury lub rachunku na żądanie kupującego oraz prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl