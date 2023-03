MRiT: program, który pomoże MŚP zwiększyć bezpieczeństwo w sieci ma ruszyć w II kwartale br.

W II kwartale tego roku ma ruszyć program, który pomoże małym i średnim firmom zwiększyć odporność cyfrową na potencjalne zagrożenia - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wielu przedsiębiorców nie wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej firmy w sieci - dodał resort.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Program ma pomóc firmom z sektora MŚP wprowadzić kluczowe zabezpieczenia w środowisku IT, a tym samym zwiększyć odporność cyfrową na potencjalne zagrożenia" - wyjaśniła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, cytowana w środowym komunikacie. Dodała, że ma być on impulsem i motywem do tego, by polskie firmy zaczęły świadomie budować i podnosić swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Jak zwróciło uwagę MRiT, mimo wielu narzędzi do walki z cyberatakami czy kampanii informacyjnych, nadal wielu przedsiębiorców nie wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej firmy w sieci. "Dlatego tak ważna jest świadomość czym dokładnie jest cyberbezpieczeństwo i jak je zapewnić" - zaznaczono.

Poinformowano, że MRiT razem z Kancelarią Premiera Rady Ministrów i NASK pracują nad tym, by pomóc małym i średnim firmom zwiększyć odporność cyfrową na potencjalne zagrożenia. "Jednym z działań jest pilotażowy program +Firma Bezpieczna Cyfrowo+, nad którym trwają pracę" - dodano. Resort planuje, że program ruszy w II kwartale tego roku.

Przekazano, że deklaracja programu "Firma Bezpieczna Cyfrowo" ma charakter otwarty i może do niej przystąpić każdy podmiot, który chce wspierać podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

"Dokument podkreśla, jak ważne jest zwiększanie bezpieczeństwa cyfrowego w MŚP. To deklaracja wspólnego działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak aby w sposób praktyczny wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu sprawdzonych, najlepszych praktyk i zasad ochrony w środowisku cyfrowym" - wskazano.

Według badania KPMG "Barometr Cyberbezpieczeństwa", w 2022 r. 58 proc. firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Z kolei jedna trzecia badanych firm przyznaje, że intensywność prób naruszeń wzrosła w ostatnim roku - to najwyższy wynik od pięciu lat.

Więcej informacji o tym, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci znajduje na stronie GOV.pl/cyfryzacja i w bazie wiedzy (https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci) na temat cyberbezpieczeństwa.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl