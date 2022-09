MRiT: Rozmowy ministra Waldemara Budy z unijnymi komisarzami (komunikat)

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Działania przeciwdziałające wysokim cenom energii elektrycznej i gazu, skutki gospodarcze i handlowe wojny na Ukrainie, nowe inicjatywy legislacyjne UE - to główne zagadnienia poruszane przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę podczas dzisiejszej wizyty w Brukseli. Szef MRiT spotkał się z komisarzami Vestager, Dombrovskis, Breton i Gentiloni.

Podczas spotkania z M. Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Europy na miarę ery cyfrowej) minister Waldemar Buda podkreślił, że liczy na szybkie zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskich programów pomocowych dla przedsiębiorstw energochłonnych.

- Konsekwentnie wprowadzamy rozwiązania i mechanizmy wpływające na obniżenie cen energii elektrycznej i gazu. Zdajemy sobie sprawę z wagi problemu i konsekwencji dla obywateli, w tym dla przedsiębiorców i dla gospodarki - podkreślił minister Buda.

Dodał, że Polska na początku września przedstawiła propozycje działań obniżających ceny energii w UE. To m.in. ustanowienie limitu na ceny gazu importowanego do UE, rozwiązania prowadzące do zbliżenia cen energii elektrycznej do kosztów jej wytwarzania, ograniczenia cen uprawnień do emisji ETS, które bardzo mocno wpływają na ceny energii, a tym samym na sytuację przemysłu.

- Stoimy na stanowisku, że finalne rozwiązania KE powinny być zestawem środków, z których państwa wybiorę najbardziej optymalne dla siebie - wskazał szef MRiT.

Z kolei z wiceprzewodniczącym KE, komisarzem ds. handlu V. Dombrovkis minister Buda rozmawiał przede wszystkim o skutkach gospodarczych i handlowych wojny na Ukrainie oraz o relacjach na linii UE-USA, które w obecnej sytuacji geopolitycznej, powinny być priorytetem. Tematem rozmów była również sytuacja sektora stalowego.

Z komisarzem ds. rynku wewnętrznego T. Bretonem minister Buda rozmawiał o skutkach gwałtownie rosnących cen energii dla przemysłu, a także o wpływie nowych inicjatyw legislacyjnych UE na przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorcy jeszcze nie wyszli z jednego kryzysu związanego z pandemią COVID-19, a już mierzą się z poważnymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę oraz kryzysu na rynku energią. Tym bardziej nowe inicjatywy legislacyjne Komisji powinny być jak najmniej obciążające dla przedsiębiorców - zaznaczył minister.

Minister Buda przekazał także komisarzowi Bretonowi oficjalne wystąpienie w związku ze zgłaszanymi przez branżę RTV obawami dotyczącymi nowych wymogów w zakresie limitów wskaźnika efektywności energetycznej dla trybu włączania monitorów BK i MikroLED, które mają obowiązywać od 1 marca 2023 r.

Z komisarzem ds. gospodarki P. Gentiloni minister Buda rozmawiał o bieżącym Semestrze Europejskim oraz jego kształcie w przyszłości, a także o REPowerEU.

- Polska co do zasady zgadza się z założeniami REPowerEU. Natomiast wszelkie działania muszą być dostosowane do obecnych zdolności konkretnych państw. Ponadto plan w niedostatecznym stopniu porusza kwestię energetyki jądrowej - powiedział szef MRiT.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

