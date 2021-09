MRIT: rusza program AI4Youth, czyli Sztuczna Inteligencja dla Młodych

Od wtorku rusza nabór szkół chcących wziąć udział w programie AI4Youth, czyli Sztuczna Inteligencja dla Młodych. Nabór potrwa do końca września – poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

"Cieszę się, ze dzisiaj możemy zainaugurować szkoły sztucznej inteligencji dla młodych. To przede wszystkim szukanie i pozyskiwanie talentów wśród młodych, ale także szukanie pomysłów na to, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała. Ponieważ przyszłość nasza to nie tylko e-commerce i sprzedaż, to nie tylko wyzwania związane z transformacją cyfrową, ale przede wszystkim kreowanie nowych produktów, nowych wizji, tworzenie nowej rzeczywistości. Zależy nam, aby przygotować młodych na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją" - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Jak poinformowano, nabór rusza we wtorek i potrwa do końca września. Zgodnie z planem, w ramach programu ma zostać przeszkolonych 120 nauczycieli i 1800 uczniów. Zajęcia dla nauczycieli potrwają do końca roku, a na początku roku 2022 ruszą zajęcia z uczniami. Po kursie wstępnym, zaplanowanym do końca kwietnia, ma nastąpić kurs rozszerzony dla najbardziej zainteresowanych uczniów, którzy po wakacjach, we wrześniu 2022 r. będą mieli czas na opracowanie projektu, spośród których zostaną wybrane najlepsze i nagrodzone na gali zaplanowanej na październik.

Zajęcia mają odbywać się na podstawie programu AI4Youth, przygotowanego przez firmę Intel.

"Polska była jedynym krajem w Europie i jednym z trzech na świecie, w których wdrożyliśmy pilotażowo program edukacji sztucznej inteligencji. Chcemy zaangażować w tym programie 30 krajów i przeszkolić 30 mln nauczycieli i uczniów na całym świecie" - powiedział Bartosz Ciepluch, wiceprezes firmy Intel w Polsce.

Program będzie realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy współpracy z firmą SAD.

