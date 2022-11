MRiT: ruszył konkurs dla architektów na projekt budynku o obniżonej energochłonności

Ruszył konkurs dla architektów na projekt budynku wielorodzinnego o obniżonej energochłonności - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wybrane projekty gminy będą mogły wykorzystać na swoim terenie - dodano.

"Promocja budownictwa o obniżonej energochłonności jest szczególnie ważna teraz, gdy mamy do czynienia z wysokimi cenami energii, spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę i jej próbą destabilizacji sytuacji w całej Europie" - zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany we wtorkowej informacji resortu przesłanej PAP. Wyraził nadzieję, że efektem konkursu będą "projekty mieszkań, które są tanie w eksploatacji i jednocześnie przyjazne ludziom oraz środowisku".

Konkurs, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przygotowanie opracowania studialnego, a jego zakończeniem będzie zaproszenie do składnia prac konkursowych dla 10 uczestników najwyżej ocenionych przez Sąd Konkursowy. "Spośród nich, w drugim etapie, zostanie wybranych 5 zwycięskich projektów" - wyjaśniono w komunikacie MRiT. Konkurs jest prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Jak zwrócił uwagę wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, na rynku dostępne są coraz bardziej zaawansowane systemy automatycznego sterowania budynkiem umożliwiające oszczędne korzystanie z mediów. "Konkurs przyczyni się do popularyzacji tego typu rozwiązań" - wskazał Uściński.

Wybrane w konkursie projekty mają być dostępne dla gmin, które będą mogły wykorzystać je na swoim terenie. "Chcemy ułatwiać im włączanie się w budownictwo społeczne - nie tylko zachęcać do niego, ale przede wszystkim dawać im realne narzędzia" - podkreślił Waldemar Buda. Według niego "sukcesem konkursu będzie większa liczba dobrej jakości mieszkań w zasobie gminnym".

MRiT zwróciło uwagę, że oszczędność energii to dziś jedna z najważniejszych cech dobrego projektu budowlanego. "W konkursie skierowanym do architektów, nagrody zdobędzie pięć najlepszych koncepcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonym zużyciu energii" - wskazano.

Resort przekazał, że wnioski o udział w konkursie należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (https://epk.sarp.pl ) do 29 listopada br. "Opracowania studialne w wersji elektronicznej (I etap konkursu) będą przyjmowane do 13.02.2023 r. do godz. 15:00, również poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową" - poinformowano. Wyniki konkursu mają być oficjalnie ogłoszone w pierwszej połowie 2023 r. - dodano.

