MRiT: rząd przyjął projekt tzw. tarczy prawnej, który przewiduje zmianę ponad 40 ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. tarczy prawnej, który przewiduje zmianę ponad 40 ustaw - podał we wtorek resort technologii i rozwoju. Zakłada m.in. pełną elektronizację metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców.

Chodzi o przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

"Projekt jest realizacją dwóch mierników Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" - przekazano. Dodano, że przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Jak stwierdził cytowany we wtorkowej informacji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, "w otoczeniu prawnym nadal istnieją nadmierne wymagania i obciążenia administracyjne", które negatywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa. "Chcemy eliminować bariery administracyjne i prawne albo modyfikować je tak, aby były one przystępne dla ich obywateli" - zaznaczył.

Według ministra jest to istotne w momencie trudności gospodarczych wynikających m.in. z sytuacji geopolitycznej. "Wprowadzenie +tarczy prawnej+ przyczyni się do sprostania wyzwaniom związanym z odpornością i konkurencyjnością polskiej gospodarki" - stwierdził.

Wiceszefowa MRiT Olga Semeniuk oceniła, że projekt zawiera rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na rynek pracy. Według resortu rozwój przedsiębiorczości w wyniku ograniczenia obciążeń administracyjnych powinien przełożyć się na wzrost zatrudnienia, ale także zachęcić poszczególne grupy branżowe do nabywania dodatkowych uprawnień w związku z wprowadzanymi ułatwieniami.

"Reforma otoczenia prawnego przejawiająca się w zmniejszeniu obowiązków, elektronizacji procedur oraz w innych uproszczeniach będzie wspierała rozwój społeczny i gospodarczy" - dodała Semeniuk.

Według MRiT najważniejsze nowe rozwiązania to m.in. "wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu".

Wskazano też na "ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie".

Inne proponowane rozwiązania dotyczą elektronizacji procedur - np. prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej; możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków.

Projekt przewiduje również wprowadzenie pełnej elektronizacji metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców; możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.

Proponuje się też "inne usprawnienia procedur", w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów umożliwi rozpoczęcie prac parlamentarnych nad tym projektem - dodano.

