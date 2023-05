MRiT: w lipcu rusza wakacyjny program dla uczniów i studentów

W ramach wakacyjnego programu, który rusza w lipcu, uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności; zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca - poinformowało w sobotę Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Chodzi o program SUMMER OF DEVELOPMENT 2023 - wyjaśniono w sobotnim komunikacie resortu rozwoju i technologii.

Dodano, że w programie mogą uczestniczyć studenci lub uczniowie szkoły ponadpodstawowej, którzy w dniu rozpoczęcia stażu ukończyli 18 lat, a nie przekroczyli 26. roku życia. "Oferujemy możliwość płatnego, miesięcznego udziału w programie w lipcu 2023 r. Wynagrodzenie to 4300 zł brutto" - przekazano.

Jak wskazał cytowany komunikacie szef resortu Waldemar Buda, Ministerstwo Rozwoju i Technologii to miejsce, w którym tworzy się rozwiązania dotyczące każdej sfery gospodarczej Polski - od analiz gospodarczych, wsparcia przedsiębiorczości i innowacji, poprzez działania związane z budownictwem i mieszkalnictwem czy zieloną energią.

"Nasz program to niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć, jak działamy w praktyce i wykorzystać akademicką wiedzę w praktyce, to akademia przyszłości dla młodzieży nowej generacji" - wskazał Buda. Minister wyraził przekonanie, że dzięki "bogatemu planowi zajęć" uczestnicy programy stwierdzą, że chcą związać przyszłość zawodową z administracją publiczną.

Buda zwrócił uwagę, że według ostatniego badania PWC, sukces zawodowy to dla blisko 25 proc. respondentów praca, która jest pasją. "Chcemy, by SUMMMER OF DEVELOPMENT 2023 był początkiem takiej właśnie pasji, ale również chcemy wam pomóc w starcie na rynku pracy" - stwierdził.

Aby zgłosić się do programu należy wejść na stronę summerdev.gov.pl i zapoznać się z departamentami MRiT, by wybrać, w którym chce się pracować. "Następnie wypełnij formularz. Nie zapomnij dołączyć zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta" - wyjaśniono w komunikacie resortu. "Pozostaje poczekać tylko na kontakt ze strony pracownika MRiT" - dodano.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 4 czerwca.

Przekazano, że w ramach programu młodzi ludzie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. "Poznasz administrację +od wewnątrz+. Oferujemy ciekawe spotkania z ekspertami, wizyty studyjne w firmach i innych urzędach oraz wykłady tematyczne. Masz szansę na rozwój kompetencji przyszłości" - wskazano.

