MRiT: w Polsce jest aktywnych 2,62 mln firm, to o 48,5 tys. więcej niż na początku roku

Obecnie w Polsce jest aktywnych 2,62 mln firm, to o 48,5 tys. więcej niż na początku roku i o ponad 13 tys. firm więcej niż pod koniec października ubiegłego roku - poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Resort przekazał w informacji przesłanej w poniedziałek PAP, że od stycznia do 24 października br. do rejestru CEIDG wpłynęło 152 tys. wniosków o likwidację działalności. "Przy czym faktyczna liczba działalności, które we wskazanym okresie dokonały rzeczywistej likwidacji wynosi 98 tys." - wskazano.

Zwrócono uwagę, że rejestr CEIDG oraz ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pozwalają na realizację likwidacji także z datą wsteczną oraz przyszłą, a przedsiębiorca, który składa wniosek likwidacyjny, w momencie zmiany decyzji zobowiązany jest złożyć kolejny wniosek. "Stąd analiza na podstawie wyłącznie liczby składanych wniosków może być błędna" - stwierdzono. Według resortu tego typu zagadnienia "należy analizować według danych dotyczących liczby faktycznie zlikwidowanych, zawieszonych i uruchomionych działalności".

"Analiza rejestru CEIDG wskazuje, iż obecnie liczba aktywnych działalności wynosi 2,62 mln i jest ona o 48,5 tys. działalności wyższa niż według stanu na 1 stycznia 2022 roku oraz o ponad 13 tys. firm wyższa niż według stanu na 24 października 2021 r." - przekazało MRiT.

Resort przytoczył dane GUS, zgodnie z którym w II kwartale br. sądy wydały 80 postanowień o upadłości przedsiębiorstw - o 4,8 proc. mniej rdr. Dodano, że od początku roku liczba upadłości wyniosła 168, a w analogicznym okresie poprzedniego roku takich postanowień było 210. "Mimo trudnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, postanowień jest zatem o 20 proc. mniej" - zaznaczyło MRiT.

Jak stwierdził resort, wysokie ceny i zerwane łańcuchy dostaw to efekt agresji Rosji na Ukrainę i blokowania wielu kanałów dostaw. "Polski rząd dostrzega negatywne skutki dla gospodarki, jednak wysokie światowe ceny surowców i żywności pozostają poza bezpośrednim wpływem polityki gospodarczej" - przekazano.

Podkreślono, że rząd podejmuje działania, których celem jest "niwelowanie skutków wysokiej inflacji - np. tarcze antyinflacyjne, maksymalne ceny prądu, wsparcie przemysłów energochłonnych".

