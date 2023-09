MRiT: w ramach Polskiej Strefy Inwestycji deklarowana wartość inwestycji to ok. 110 mld zł

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji w niecałe 5 lat firmy zadeklarowały utworzenie ponad 45,5 tys. miejsc pracy, a wartość inwestycji to 109,5 mld zł - przekazał resort rozwoju i technologii. Na tle naszych sąsiadów mamy bardzo dobry system przyciągania inwestycji - ocenił szef MRiT Waldemar Buda.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) powstała w 2018 r. dzięki uchwaleniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zmiana polegała głównie na zniesieniu dotychczasowych granic stref ekonomicznych i rozszerzeniu ich zasięgu terytorialnego z niecałego procenta obszaru kraju na teren niemal całej Polski.

MRiT podało, że dzięki wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji od września 2018 r. do końca sierpnia br. wydano 2 tys. 255 decyzji o wsparciu. "Wartość inwestycji to 109,5 mld zł" - wskazano. Dodano, że zadeklarowano powstanie 45 tys. 559 nowych miejsc pracy. "To duży sukces - dla porównania SSE osiągnęła wartość inwestycji 119,2 mld zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych, ale w ciągu 24 lat" - stwierdził resort rozwoju.

MRiT wskazał, że statystycznie przez ostatnie pięć lat każdego dnia dzięki PSI w Polsce powstawała nowa działalność gospodarcza. "Tygodniowo przedsiębiorcy zobowiązywali się do zainwestowania prawie 400 tys. zł i tworzyli ponad 150 nowych miejsc pracy" - przekazano.

"Na tle naszych sąsiadów mamy bardzo dobry system przyciągania inwestycji, który przyczynia się do dynamicznego napływu przedsięwzięć na terenie całego kraju" - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w komunikacie przekazanym PAP. W jego ocenie naszymi atutami są też: wysokie kwalifikacje pracowników, oraz korzystne położenie geograficznego Polski, "które pozwala na efektywną współpracę z firmami z innych krajów europejskich".

Według resortu w PSI dominują polskie firmy, a największymi zagranicznymi inwestorami są Niemcy, Koreańczycy czy Holendrzy. W ramach PSI inwestują firmy z 36 państw.

MRiT wskazało, że od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie jak wcześniej tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Dziś cały kraj jest podzielony na 14 stref, które dbają o rozwój gospodarczy kraju - zauważono.

"Przedsiębiorcy chętnie inwestują poza terenem wcześniejszych SSE - co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi całego kraju. Już prawie 70 proc. inwestycji w ramach PSI lokowanych jest poza terenem dawnych SSE" - przekazano.

Ulga podatkowa, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach PSI stanowi pomoc publiczna dostępna w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) nawet do 70 proc. wartości realizowanej inwestycji - zwróciło uwagę MRiT.

Wysokość ulgi podatkowej, jak dodano, zależna jest od regionu, w którym lokowana jest dana inwestycja. Premiowane są obszary, które przechodzą problemy społeczno-gospodarcze. "Zwolnienia podatkowe, w porównaniu do alternatywnych narzędzi stymulacji inwestycji takich jak dotacje czy gwarancje kredytowe, cechują się wysoką efektywnością przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka dla państwa" - stwierdzono.

Resort rozwoju podał przykłady firm, które odniosły sukces w ramach PSI. To m.in. przedsiębiorstwo z Holandii Robert Bosch - inwestycja zlokalizowana w woj. dolnośląskim o wartości 786,6 mln zł, "w ramach której powstanie 251 nowych miejsc pracy".

MRiT wskazało też Brembo Poland Manufacturing - firmę z Włoch. "Inwestycja o wartości 460 mln zł, w ramach której powstanie 100 nowych miejsc pracy" w woj. śląskim. Z kolei Northvolt Systems Poland (Gdańsk, woj. Pomorskie) - decyzję o wsparciu otrzymał w 2022 r. na budowę "wysoce zautomatyzowanego i najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego modułów bateryjnych i rozwiązań do magazynowania energii i procesów produkcyjnych, o wartości 0,492 mln zł i deklarowanymi 255 nowymi miejscami pracy" - przypomniano.

"Staliśmy się ważnym krajem w procesie skracania łańcuchów dostaw oraz uniezależniania Europy od Azji" - podkreślono. Zauważono, że "wielkie firmy przyciągają swoich kooperantów do Polski, którzy z kolei wchodzą w interakcje z polskimi przedsiębiorcami, generując nowe miejsca pracy i napędzając rozwój gospodarczy".

Jak podało MRiT, przykładami tego typu inwestycji są m.in. SK Nexilis Poland (inwestycja z 2021 r. w Stalowej Woli dot. produkcji folii miedziowej do baterii do samochodów elektrycznych, deklarowana wartość inwestycji przekraczająca 2,6 mld zł, deklaracja utworzenia 333 nowych miejsc pracy) czy Mercedes-Benz Vans Manufacturing Poland (inwestycja z 2022 r. w Jaworze o deklarowanej wartości 5,1 mld zł, deklaracja utworzenia 2500 nowych miejsc pracy).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl