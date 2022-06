MRiT: w tym roku inwestycje z KPO m.in. zwiększające efektywność energetyczną budynków

Resort rozwoju chce w tym roku rozpocząć inwestycje zaplanowane w KPO, m.in. zwiększające efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i przygotowujące tereny inwestycyjne na potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Komisja Europejska zaakceptowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Żeby te środki trafiły do Polski, KPO musi zostać jeszcze przyjęte przez Radę, co stanie się prawdopodobnie 17 czerwca. Jak dotąd KE wydała pozytywne decyzje w sprawie krajowych planów 25 z 27 państw członkowskich.

Jak zaznaczył resort rozwoju, formalne zatwierdzenie KPO umożliwi złożenie przez Polskę pierwszego wniosku o pierwszą transzę środków. We wniosku Polska będzie musiała wykazać, w jaki sposób zrealizowała kamienie milowe i wskaźniki przypisane do tej transzy (ang. milestones and targets - mierniki odnoszące się do zaplanowanych reform i inwestycji).

MRiT przewiduje rozpoczęcie realizacji inwestycji m.in. dotyczących kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych na potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Chodzi o działania związane ze scalaniem gruntów, uregulowaniem kwestii technicznych i prawnych, doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budową powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe. W ramach KPO do 2025 r. w ten sposób ma być dostosowane 4,2 tys. ha nowych gruntów. Na to działanie przeznaczono w KPO ok. 1,35 mld zł, z czego w tym roku MRiT zgłosiło zapotrzebowanie na ponad 300 mln zł.

W tym roku ministerstwo chce też rozpocząć inwestycje związane z instalacjami OZE realizowanymi przez społeczności energetyczne. Mają się one przyczynić do rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii istotnych w procesie polskiej transformacji energetycznej.

"Wsparcie przedinwestycyjne obejmie działania na rzecz opracowania optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej. Wsparcie inwestycyjne obejmie natomiast istniejące już, najbardziej zaawansowane lub rokujące społeczności energetyczne, realizujące wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych" - podało MRiT. W KPO na to działanie przewidziano ok. 435 mln zł, z czego w tym roku resort zgłosił zapotrzebowanie na prawie 30 mln zł.

Na ten rok są też zaplanowane działania zwiększające efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. Chodzi m.in. o wymianę nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także termomodernizację budynków mieszkalnych. MRiT prowadzi inwestycje w zakresie budynków wielorodzinnych, na które do 2026 r. ma być przeznaczone prawie 450 mln zł. W tym roku resort zgłosił zapotrzebowanie na ok. 90 mln zł.

Pierwszy wniosek do Komisji Europejskiej o płatność z KPO ma dotyczyć ok. 2,85 mld euro z części grantowej i ok. 1,35 mld euro z części pożyczkowej.

Do czasu otrzymania przez Polskę pierwszej transzy pieniędzy inwestycje z części grantowej będą mogły być finansowane ze środków krajowych. Umożliwia to tzw. ustawa wdrożeniowa. Inwestycje, które mają być finansowane z części pożyczkowej, będą mogły ruszyć po otrzymaniu od Komisji Europejskiej środków na ten cel.

W KPO oprócz inwestycji zapisano też planowane reformy. Resort rozwoju zobowiązał się m.in. do przyjęcia "tarczy prawnej", czyli pakietu legislacyjnego uproszczającego procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. W projekcie zakłada się nowelizację ponad 50 ustaw i wprowadzenie zmian zmierzających do przyspieszenia wydawania decyzji i usprawnienia postępowań (np. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego czy elektronizację), a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto planowane zmiany zmierzają do szerszego stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby załączników do wniosków - przekazało MRiT.

