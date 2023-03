MRiT: wspólnie z resortem rolnictwa podejmujemy działania, które mają na celu ochronę polskiego rynku zbóż

Od początku wojny na Ukrainie, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podejmujemy działania mające na celu ochronę polskiego rynku zbóż - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak napisano, już w kwietniu 2022 r. przedstawiciele MRiT podnieśli na forum Komitetu ds. Polityki Handlowej Unii Europejskiej problem importu kukurydzy z Ukrainy do Polski. "W kolejnych krokach poprzez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE problem ten regularnie był omawiany z Komisją Europejską w celu znalezienia rozwiązania dla tej sytuacji" - zaznaczono. Przypomniano, że minister Waldemar Buda na posiedzeniu Ministrów ds. Handlu UE 25 listopada 2022 r. ponownie zgłosił problem nadmiernego importu artykułów rolno-spożywczych i potrzebę analizy oraz monitorowania skutków wprowadzenia jednostronnych autonomicznych środków handlowych dla Ukrainy.

"Pismo ministra rolnictwa z 19 stycznia 2023 roku, dotyczyło kukurydzy i skorzystania z klauzuli ochronnej z rozporządzenia liberalizującego handel z Ukrainą z 2022 r. Zostało ono przekazane tego samego dnia do Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli i dalej do Komisji Europejskiej" - wskazał cytowany w informacji minister Waldemar Buda.

Zaznaczono, że na posiedzeniu Komitetu ds. Polityki Handlowej 2 lutego 2023 r. Polska zgłosiła wniosek, żeby przywrócić cła na kukurydzę do maksymalnego dopuszczalnego poziomu, które objęłyby handel ze wszystkimi państwami należącymi do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dodatkowo, Polska zgłosiła propozycję rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego, które skutkowałoby uruchomieniem klauzuli ochronnej. "W odpowiedzi Komisja wskazała, że Rozporządzenie z 2022 roku dotyczące liberalizacji handlu z Ukrainą (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r.) i klauzula ochronna tam zawarta w art. 4 ust. 3 lit. a nie mają zastosowania do kukurydzy, ponieważ zerową stawkę celną na kukurydzę reguluje rozporządzenie z 2013 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych) podjęte po zawarciu porozumienia na Forum Światowej Organizacji Handlu (WTO)" - napisał resort.

"O odpowiedzi Komisji Europejskiej i niemożliwości skorzystania z klauzuli ochronnej w sprawie kukurydzy poinformowane zostało ministerstwo rolnictwa. Zarówno w tej sprawie jak i innych dotyczących ochrony polskich rolników ściśle współpracujemy z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, który podejmuje wszystkie możliwe działania służące rolnikom i polskiej wsi" - oświadczył szef MRiT. Wskazał, że ma to pozytywne efekty chociażby w projekcie zmian prawa budowalnego, w którym - jak zaznaczył - zawarliśmy uproszczenia w budowie budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2.

"Wobec powyższego UE może podjąć decyzję o cle na kukurydzę tylko poprzez zaingerowanie w porozumienie z WTO i rozporządzenie z 2013 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych). Skutkowałoby to nałożeniem ceł na wszystkie kraje, które handlują z Polską kukurydzą, na przykład Argentynę, Wielką Brytanię, USA i Ukrainę. Taka decyzja musiałaby być poparta przez inne państwa członkowskie UE, z pełną świadomością, że mogłaby skutkować działaniami odwetowymi ze strony innych państw należących do WTO" - powiedział minister.

Mimo tych uwarunkowań prawnych i wagi decyzji, jaka stoi przez KE, UE powinna rozważyć podjęcie tej drogi, na którą wskazują Premierzy pięciu krajów w liście skierowanym do Przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

"W tej sytuacji KE powinna również podjąć decyzję o dodatkowych, pilnych działaniach o charakterze finansowym wspierających rolników. Dodatkowe źródła finansowania powinny mieć charakter mechanizmów automatycznych i szybkich" - powiedział minister Buda.

Resort zwrócił uwagę, że nadmiarowy import zboża wynika z działalności kilkunastu przedsiębiorców, którzy na szeroką skalę skupują zboże z Ukrainy czyniąc straty dla polskich rolników. "Dzisiaj te same przedsiębiorstwa żądają pomocy w opróżnieniu ich magazynów z myślą o przyszłych żniwach. Nie mamy jednak żadnej pewności, że ponownie uzupełnią swoje magazyny polskim zbożem od polskiego rolnika. Warto również, żeby opinia publiczna miała świadomość, że działalność biznesowa tych podmiotów nie stanowi działania sprzyjającego lokalnym producentom zbóż" - napisano.

