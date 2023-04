MRiT: wywóz dronów na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń

Podstawowe modele dronów będzie można wywozić na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń na wywóz - wynika z noweli rozporządzenia ministra technologii i rozwoju Waldemara Budy, które opublikowano w środę w Dzienniku Ustaw.

To nowa regulacja w polskim prawie obejmującą tzw. produkty podwójnego zastosowania.

"Dzięki podpisanej nowelizacji, łatwiej będzie wprowadzić procedury wywozu dronów z terytorium Polski do Ukrainy" - wskazał szef MRiT, cytowany w komunikacie resortu przesłanym PAP. Jak zaznaczył, "pilna konieczność ułatwienia procedury wywozu tego typu towarów wynika ze stosowania ich na szeroką skalę w działaniach obronnych Ukrainy".­ Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Jak wyjaśnił resort, podstawowe modele dronów będzie można wywozić na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń na wywóz.

"Teraz wystarczy zgłosić do MRiT chęć wywozu sprzętu i po 30 dniach od zgłoszenia, można swobodnie przewozić drony do wszystkich odbiorców w Ukrainie, zarówno cywilnych i wojskowych. I to wielokrotnie, bez konieczności każdorazowego zgłaszania" - poinformował minister Waldemar Buda.

MRiT przekazało, że osoby fizyczne, jak i prawne, które mają siedzibę lub mieszkają w Polsce, będę mogły wywozić drony (kat. 9A012.a.1.) do Ukrainy na podstawie rozporządzenia, bez obowiązku uzyskania indywidualnych zezwoleń na wywóz. Nie trzeba składać wniosku o uzyskanie zezwolenia na obrót ani dołączać do wniosku wymaganych dokumentów.

"Od teraz, aby otrzymać krajowe zezwolenie generalne, należy zgłosić do Ministerstwa Rozwoju i Technologii zamiar skorzystania z zezwolenia. Zgłoszenie jest bezterminowe" - wyjaśnił resort. Dodał, że po 30 dniach od zgłoszenia, będzie można wywozić drony (kat. 9A012.a.1.) do wszystkich odbiorców - cywilnych i wojskowych - w Ukrainie wielokrotnie, bez konieczności każdorazowego zgłaszania.

MRiT zwróciło uwagę, że podmiot korzystający z krajowego zezwolenia generalnego będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu.

"Produkty podwójnego zastosowania są to m.in. bezzałogowe statki powietrzne i pojazdy powietrzne zwyczajowo nazywane "dronami" niezbędne Ukrainie do obrony przed rosyjską agresją" - zaznaczono.

Przypomniano, że dotąd wywóz dronów opisanych w kategorii 9A012.a.1. nie mógł być dokonywany na podstawie krajowego zezwolenia generalnego. "Ze względu na wyjątkową sytuację i potrzebę wsparcia Ukrainy konieczne było wprowadzenie zmiany rozporządzenia tzn. objęcie nim konkretnego typu produktów podwójnego zastosowania" - wyjaśnił resort.

Rozporządzenie, które wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jest zgodne z prawem UE i jest nową regulacją w polskim prawie obejmującą produkty podwójnego zastosowania - przekazał resort.

