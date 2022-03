MRiT: zaangażowanie DFC przyśpieszyłoby osiągnięcie zeroemisyjności polskiego przemysłu

Zaangażowanie Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC) przyśpieszyłoby osiągnięcie zeroemisyjności polskiego przemysłu i rozwój infrastruktury do celów militarnych - podało we wtorek na Twitterze ministerstwo rozwoju i technologii.

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak od poniedziałku przebywa z trzydniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jak przekazał wcześniej resort, w planach rozmów ministra były kwestie zacieśniania i rozwoju współpracy transatlantyckiej oraz zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Zgodnie z informacją resortu ostatnie spotkanie w Waszyngtonie ministra Nowaka z dyrektorem generalnym Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (U.S. International Development Finance Corporation - DFC) Scottem A. Nathanem dotyczyło uczestnictwa korporacji w Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza.

"Zaangażowanie DFC przyspieszyłoby rozwój nowych technologii, w tym kosmicznej we współpracy z PAK, osiągnięcie zeroemisyjności polskiego przemysłu i rozwój infrastruktury do celów militarnych" - czytamy we wpisie.

Wcześniej resort informował, że Nowak spotkał się we wtorek w Waszyngtonie z podsekretarzem stanu ds. wzrostu gospodarczego, energii i środowiska Jose W. Fernandezem, z którym rozmawiał o współpracy w zakresie przemysłów obronnych i elektroniki oraz wspólnej polityce wobec kryzysu Rosja-Ukraina, a w szczególności koordynacji sankcji wobec Kremla.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br.

