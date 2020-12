MRiW: rolnicy mają dwa dni na złożenie wniosku o dopłatę do komputera

Rolnicy mają jeszcze dwa dni na złożenie wniosku o dofinansowanie do 1500 zł zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - przypomina resort rolnictwa.

Dofinansowanie można otrzymać za sprzęt zakupiony od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. ale wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie dotyczy rodzin rolniczych w skład których wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Miesięczny dochód uzyskany w 2019 r. podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat może przekroczyć 1200 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.